Quién es Tito Petruzzella, el argentino que va por el sueño de la UFC en Las Vegas

A sus 29 años, el marplatense llega a esta oportunidad dorada con una carta de presentación impactante: ostenta un registro profesional de 15 victorias y apenas una derrota. Lo más demoledor de su estadística es que nunca necesitó de las tarjetas de los jueces para festejar; todos sus triunfos llegaron antes del límite, divididos en siete nocauts y ocho sumisiones. En frente tendrá a Galanti, actual monarca de la franquicia CFFC que acumula un récord de 7-1 y destaca por su juego en la lucha en el piso.