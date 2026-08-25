Quién es Tito Petruzzella, el argentino que va por el sueño de la UFC en Las Vegas
El noqueador marplatense se enfrenta al estadounidense Nick Galanti en el Dana White’s Contender Series. De este modo, buscará firmar el contrato de su vida.
El octágono del UFC Apex en Nevada será el escenario de una velada crucial para las artes marciales mixtas de nuestro país. Carlos "Tito" Petruzzella saltará a la jaula para medirse cara a cara contra el norteamericano Nick Galanti en el marco del Dana White’s Contender Series, el certamen donde el presidente de la empresa entrega contratos de manera directa a los ganadores más espectaculares.
A sus 29 años, el marplatense llega a esta oportunidad dorada con una carta de presentación impactante: ostenta un registro profesional de 15 victorias y apenas una derrota. Lo más demoledor de su estadística es que nunca necesitó de las tarjetas de los jueces para festejar; todos sus triunfos llegaron antes del límite, divididos en siete nocauts y ocho sumisiones. En frente tendrá a Galanti, actual monarca de la franquicia CFFC que acumula un récord de 7-1 y destaca por su juego en la lucha en el piso.
Para esta prueba de fuego en la categoría de los medianos (83 kg), Petruzzella estará muy bien acompañado. En su rincón contará con el respaldo técnico y anímico de Kevin "El Chino" Vallejos, otro representante marplatense que ya sabe lo que es triunfar en el marco del Contender Series y asegurarse un lugar en la elite de la compañía.
Quién es Tito Petruzzella, el argentino que va por el sueño de la UFC en Las Vegas
"¿Sabés lo que esperé este momento? Todo por mi hija. 10 años esperé esto, toda mi vida. Es mía la pelea", soltó con emoción el marplatense durante el tradicional cara a cara previo. La ilusión de Tito no es aislada: se suma a la huella trazada por otros nombres de la bandera argentina en la promotora como Esteban Ribovics, Ailín Pérez y Sofía Montenegro, quienes abrieron la puerta internacional para el MMA local.
El combate estelar entre Petruzzella y Galanti podrá seguirse en vivo desde las 20:00 (hora argentina) a través de las plataformas Paramount+ y UFC Fight Pass. El marplatense buscará ponerle el sello a su consagración y transformarse en el nuevo representante nacional en el octágono más famoso del planeta.
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