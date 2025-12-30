La Roma vuelve a apoyarse en Paulo Dybala mientras Boca mira de reojo: "Si está bien..."

“Roma no tiene otros jugadores de tanta calidad. Está claro que cuando está en forma como esta noche, el juego ofensivo se desarrolla de una manera completamente diferente”, aseguró el DT en conferencia de prensa, con una frase que rápidamente se replicó en los medios y redes sociales. Gasperini fue más allá y profundizó sobre la incidencia física del futbolista en el rendimiento colectivo: “Cuando no está en las mismas condiciones o tiene alguna dolencia, no responde en partidos como el de hoy. Pero incluso a mitad de temporada, sigue bien, porque juega para este equipo”.