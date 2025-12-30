La Roma vuelve a apoyarse en Paulo Dybala mientras Boca mira de reojo: "Si está bien..."
El rendimiento del delantero cordobés frente a Genoa reavivó su centralidad en el equipo italiano y provocó una declaración contundente de su entrenador.
Paulo Dybala volvió a ocupar un lugar protagónico en la Roma y lo hizo en un momento clave, cuando su nombre suena con fuerza en la Argentina por el interés latente de Boca. El delantero fue titular en el triunfo 3-1 ante Genoa, disputó los 90 minutos y se destacó como una de las figuras del encuentro, en una actuación que no pasó inadvertida ni para los hinchas ni para el cuerpo técnico del conjunto italiano.
La presencia de la Joya desde el arranque tuvo un impacto directo en el funcionamiento ofensivo del equipo. Tras algunos partidos en los que no había sido titular, su regreso al once inicial coincidió con una versión más fluida y creativa de la Roma, que encontró en el argentino a su principal conductor en ataque. Esa influencia quedó reflejada en las palabras del entrenador Gian Piero Gasperini, quien no dudó en marcar diferencias al referirse a la jerarquía del cordobés.
“Roma no tiene otros jugadores de tanta calidad. Está claro que cuando está en forma como esta noche, el juego ofensivo se desarrolla de una manera completamente diferente”, aseguró el DT en conferencia de prensa, con una frase que rápidamente se replicó en los medios y redes sociales. Gasperini fue más allá y profundizó sobre la incidencia física del futbolista en el rendimiento colectivo: “Cuando no está en las mismas condiciones o tiene alguna dolencia, no responde en partidos como el de hoy. Pero incluso a mitad de temporada, sigue bien, porque juega para este equipo”.
El futuro de Paulo Dybala: Boca, a la expectativa
Las declaraciones llegan en un contexto particular. Dybala tiene contrato con la Roma hasta junio de 2026, pero la falta de avances concretos en una renovación alimentó las especulaciones sobre su futuro. En Italia reconocen que los recurrentes problemas físicos del campeón del mundo generaron cautela en la dirigencia, lo que explica cierta demora en tomar decisiones a largo plazo. Sin embargo, también deslizan que una salida inmediata en el mercado de enero aparece como una alternativa lejana.
Mientras tanto, en Boca siguen atentos cada gesto. En el club de la Ribera observan la situación con expectativa y se ilusionan con la posibilidad de sumarlo en algún momento, aun sabiendo que se trata de una negociación compleja. A ese escenario se le sumaron señales provenientes del entorno familiar del jugador: Oriana Sabatini y Catherine Fulop, en distintas apariciones públicas, dejaron abierta la puerta a un eventual regreso a la Argentina en el futuro.
Desde Italia, no obstante, remarcan que la prioridad de Dybala es respetar su contrato y continuar compitiendo en la élite europea. Según informó La Gazzetta dello Sport, si no hay acuerdo de renovación, desde enero el delantero quedará habilitado para firmar un precontrato con otro club. Ese detalle reglamentario es el que mantiene viva la ilusión xeneize, mientras la Roma vuelve a apoyarse en su futbolista más talentoso para sostener su proyecto deportivo.
