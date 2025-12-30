River evalúa una denuncia contra el agente de Luca Scarlato por su salida del club

luca scarlato river 2

Otro de los puntos que llamó la atención de los investigadores es la estructura con la que opera el representante. A pesar de manejar transferencias de alto valor y de representar a varios futbolistas profesionales, tendría una nómina reducida de empleados declarados, contrastando con un nivel de gastos elevado y la posesión de bienes de lujo. Estas diferencias habrían despertado alertas y derivado en un seguimiento más exhaustivo de sus operaciones.

Mientras tanto, en la institución de Núñez analizan los pasos a seguir y no descartan avanzar formalmente ante la Justicia. Más allá del desenlace legal, el caso Scarlato volvió a poner sobre la mesa una problemática recurrente en el fútbol argentino: la fragilidad de los clubes formadores frente a maniobras que les impiden capitalizar deportiva y económicamente el talento que desarrollan desde edades tempranas.