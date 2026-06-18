La salud de Jorge Messi: quiénes están autorizados a comunicar novedades
La familia emitió un escrito sobre la salud de Jorge Messi. Aclararon quiénes son los únicos autorizados para dar información oficial y pidieron respeto.
Tras las falsas versiones que circularon recientemente, el entorno de Lionel Messi decidió romper el silencio para llevar tranquilidad. A través de un contundente texto oficial sobre la situación clínica de Jorge Messi, los allegados dejaron en claro quiénes son las únicas voces autorizadas para brindar novedades médicas.
La salud de Jorge Messi: las únicas vías de información
El texto difundido en las redes sociales por el periodista Gastón Edul remarca que únicamente el núcleo familiar más cercano cuenta con la información real y precisa sobre el estado actual del paciente. De esta manera, la familia buscó invalidar cualquier otro tipo de filtración mediática que pueda generar alarmas innecesarias o desinformación en el público.
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"Cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz", sentenció el comunicado con firmeza ante las múltiples especulaciones. En la misma línea, el entorno aseguró que cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente de forma exclusiva por estas vías oficiales.
Finalmente, además de confirmar que actualmente se encuentra bajo un estricto seguimiento médico y evolucionando favorablemente, los familiares exigieron responsabilidad, prudencia y total humanidad a la hora de tratar el tema en los medios, solicitando que se preserve la intimidad de todos durante este delicado proceso.
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