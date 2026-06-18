Oficial: qué le pasa a Jorge Messi
La familia de Lionel Messi emitió un comunicado sobre la salud de Jorge Messi tras las falsas versiones sobre su internación en este 2026.
El entorno del capitán de la Selección Argentina difundió un fuerte texto aclarando la situación médica de Jorge Messi. Ante las masivas especulaciones y noticias falsas que circularon en los medios de comunicación y redes sociales, sus allegados pidieron prudencia y respeto por la intimidad del núcleo familiar durante este proceso de recuperación.
Qué dice el comunicado oficial sobre la salud de Jorge Messi
El documento emitido este 18 de junio de 2026 confirma de forma directa que el padre del astro futbolístico se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro clínico que presenta. De esta manera, el círculo íntimo desmintió categóricamente las versiones alarmistas sobre la gravedad del cuadro que inundaron las plataformas digitales en las últimas horas.
El fuerte descargo de la familia Messi contra las especulaciones
IMPORTANTE: Comunicado oficial de la familia sobre la salud de Jorge Messi
En el mismo escrito, los allegados manifestaron un profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas trataron públicamente una situación estrictamente privada. Remarcaron que únicamente la familia más cercana cuenta con información real y precisa, invalidando cualquier declaración externa.
Finalmente, agradecieron las muestras de cariño recibidas y solicitaron encarecidamente que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de todo su entorno durante el actual proceso médico.
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