Rival de Argentina: Austria le ganó a Túnez el amistoso previo al Mundial 2026
Uno de los rivales de la Selección Argentina puso primera en la preparación con una ajustada victoria ante otro equipo mundialista.
Atento Lionel Scaloni y todo su cuerpo técnico: Austria, uno de los rivales que tendrá la Selección Argentina en el Grupo J del Mundial 2026, derrotó este lunes por 1-0 a Túnez en la ciudad de Viena. El conjunto europeo logró quedarse con una victoria muy trabajada en su despedida ante su público, dejando buenas sensaciones de cara a la cita máxima.
El equipo dirigido por el alemán Ralf Rangnick saltó a la cancha con una formación muy cercana a la que se perfila como titular para la Copa del Mundo y tomó el protagonismo desde el arranque. Sin embargo, los planes cambiaron de forma drástica a los 37 minutos del primer tiempo debido a la expulsión del mediocampista Konrad Laimer.
A pesar de jugar más de una hora con un futbolista menos, el seleccionado austríaco mostró un gran orden defensivo y templanza emocional para contrarrestar los avances de los africanos. La apertura del marcador llegó a los 64 minutos del complemento a través de su gran figura, Marcel Sabitzer, quien apareció por el centro del área, conectó un pase al medio y definió al primer palo para estampar el único grito de la jornada.
La agenda de Austria y el cruce con la Scaloneta
Este encuentro significó la última presentación formal de Austria en su país antes de emprender el viaje rumbo a Norteamérica.
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Último amistoso: El próximo 10 de junio se medirán ante Guatemala en el mítico Rose Bowl de Pasadena, ya instalados en suelo estadounidense y a solo un día del inicio oficial del certamen.
El partido ante Argentina: El cruce entre la Albiceleste y los austríacos está programado para el 22 de junio, correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos. Cabe recordar que el Grupo J se completará con los enfrentamientos ante Argelia (en el debut) y Jordania.
Por su parte, Túnez —que también participará de la Copa del Mundo— formará parte del Grupo F junto a las selecciones de Suecia, Japón y Países Bajos.
Los convocados de Austria para el Mundial 2026
- ARQUEROS: Patrick Pentz (Brondby IF), Alexander Schlager (RB Salzburg) y Florian Wiegele (Viktoria Pilsen).
- DEFENSORES: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz 05), Stefan Posch (Mainz 05), Alexander Prass (Hoffenheim) y Michael Svoboda (Venezia).
- VOLANTES: Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Konrad Laimer (Bayern Múnich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schöpf (Wolfsberger), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven) y Patrick Wimmer (Wolfsburgo).
- DELANTEROS: Marko Arnautovic (Estrella Roja), Michael Gregoritsch (Augsburgo) y Sasa Kalajdzic (LASK).
- DT: Ralg Rangnick
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