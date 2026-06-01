Rival de Argentina: Austria le ganó a Túnez el amistoso previo al Mundial 2026

A pesar de jugar más de una hora con un futbolista menos, el seleccionado austríaco mostró un gran orden defensivo y templanza emocional para contrarrestar los avances de los africanos. La apertura del marcador llegó a los 64 minutos del complemento a través de su gran figura, Marcel Sabitzer, quien apareció por el centro del área, conectó un pase al medio y definió al primer palo para estampar el único grito de la jornada.