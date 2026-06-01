Dónde queda Jordania, el país que jugará su primer Mundial y enfrentará a la Selección Argentina

La identidad jordana está estrechamente ligada a las tradiciones árabes. El islam ocupa un papel central en la vida cotidiana y muchas costumbres sociales giran en torno a valores religiosos y familiares. Entre los rasgos más reconocidos de su población sobresalen la cordialidad con los visitantes y el fuerte sentido de hospitalidad.

Los partidos de la fase de grupos de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Argentina integra el Grupo J del Mundial 2026 y comenzará su participación el 16 de junio. Estos son los rivales que deberá enfrentar:

Alarma en la Selección Argentina: un jugador importante sufrió una lesión y llegará al límite al Mundial 2026 Argentina cerrará su participación en la fase de grupos ante Jordania.

Argentina vs Argelia

La Selección Argentina debutará en el Mundial 2026 el martes 16 de junio a las 22:00 (hora argentina) frente a Argelia. El encuentro se jugará en Kansas City y marcará el inicio del camino de la "Albiceleste" en la fase de grupos.

Argentina vs Austria

El segundo compromiso será el lunes 22 de junio a las 14:00 (hora argentina) contra Austria. El partido se disputará en el AT&T Stadium de Dallas, uno de los escenarios más importantes de la Copa del Mundo.

Argentina vs Jordania

La fase de grupos finalizará el sábado 27 de junio a las 23:00 (hora argentina) con el duelo ante Jordania. El encuentro también tendrá lugar en Dallas.