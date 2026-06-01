Dónde queda Jordania, el país que jugará su primer Mundial y enfrentará a la Selección Argentina
Se ubica en el corazón de Medio Oriente y el 80% de su territorio está formado por regiones desérticas o semiáridas. Cerrará la fase de grupos ante Argentina. Descubrí tofos los detalles en la nota.
El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, marcará el debut de varias naciones gracias a la ampliación de 48 selecciones. Entre ellas aparece Jordania, que logró una clasificación histórica y disputará por primera vez una Copa del Mundo, un hito sin precedentes para el fútbol del país asiático.
Ubicada en Medio Oriente, Jordania es una nación caracterizada por sus paisajes desérticos, mesetas áridas y formaciones rocosas que dominan gran parte de su territorio. A pesar de las condiciones climáticas extremas, el país alberga uno de los sitios arqueológicos más importantes del planeta: Petra, una antigua ciudad excavada en roca que fue declarada Patrimonio de la Humanidad y es considerada una de las siete maravillas del mundo moderno.
Dónde está Jordania y qué características tiene el país
Jordania se encuentra en una de las regiones más secas del planeta. Gran parte de su superficie está compuesta por desiertos y terrenos rocosos, lo que convierte al acceso al agua en un recurso estratégico para el desarrollo del país. A pesar de estas condiciones, alberga uno de los tesoros arqueológicos más reconocidos del mundo: Petra, una antigua ciudad tallada en la roca que atrae visitantes de todos los continentes.
La relación de Jordania con el agua también se refleja en dos de sus espacios geográficos más importantes. La ciudad de Aqaba conecta al país con el Mar Rojo y concentra buena parte de la actividad comercial marítima, mientras que el Mar Muerto se destaca por ser uno de los destinos turísticos más visitados de la región.
La identidad jordana está estrechamente ligada a las tradiciones árabes. El islam ocupa un papel central en la vida cotidiana y muchas costumbres sociales giran en torno a valores religiosos y familiares. Entre los rasgos más reconocidos de su población sobresalen la cordialidad con los visitantes y el fuerte sentido de hospitalidad.
Los partidos de la fase de grupos de la Selección Argentina en el Mundial 2026
Argentina integra el Grupo J del Mundial 2026 y comenzará su participación el 16 de junio. Estos son los rivales que deberá enfrentar:
Argentina vs Argelia
La Selección Argentina debutará en el Mundial 2026 el martes 16 de junio a las 22:00 (hora argentina) frente a Argelia. El encuentro se jugará en Kansas City y marcará el inicio del camino de la "Albiceleste" en la fase de grupos.
Argentina vs Austria
El segundo compromiso será el lunes 22 de junio a las 14:00 (hora argentina) contra Austria. El partido se disputará en el AT&T Stadium de Dallas, uno de los escenarios más importantes de la Copa del Mundo.
Argentina vs Jordania
La fase de grupos finalizará el sábado 27 de junio a las 23:00 (hora argentina) con el duelo ante Jordania. El encuentro también tendrá lugar en Dallas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario