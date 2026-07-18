"Mi ángel...": el mensaje de Sofi Martínez en la previa de la final de la Selección Argentina

Finalmente, la periodista cerró su dedicatoria con un afectuoso saludo de cumpleaños: "¡Feliz cumple a la persona más especial de la vida!".

Formaciones de Selección Argentina vs. España por la final del Mundial 2026

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone , Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzábal. DT: Luis de la Fuente.

Datos de Selección Argentina vs. España