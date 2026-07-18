"Mi ángel...": el mensaje de Sofi Martínez en la previa de la final de la Selección Argentina
A pocas horas del duelo decisivo del Mundial, Sofi Martínez conmovió a sus seguidores con un mensaje muy especial en sus redes sociales.
En la previa de una nueva final del Mundial 2026 junto a la Selección argentina, Sofi Martínez hizo una pausa en la cobertura que realiza para Telefe y compartió con sus seguidores una publicación muy personal que rápidamente despertó cientos de reacciones.
Aunque la atención está puesta en el trascendental partido entre Argentina y España, la periodista aprovechó sus redes sociales para celebrar una fecha muy importante para su familia: el cumpleaños de su hermana Agostina, a quien le dedicó un emotivo homenaje.
A través de un video publicado en Instagram, Sofi expresó el profundo cariño que siente por ella y destacó el lugar fundamental que ocupa en su vida.
"A mi primer contacto en la agenda, a mi llamado rápido, a mi chat frecuente, a mi ángel de la guarda, a la voz de mi conciencia y a mi única cómplice, si es que hay una sola", escribió al comenzar su mensaje.
Más adelante, continuó resaltando las virtudes de su hermana y la relación que construyeron con el paso de los años. "A tu sensibilidad y corazón que te hacen tan especial. Pero sobre todo a tu presencia constante y noble. Podría escribir horas, pero como alguna vez dijimos, todo se resume a que todos los caminos siempre, siempre, siempre conducen a vos, hermana".
Finalmente, la periodista cerró su dedicatoria con un afectuoso saludo de cumpleaños: "¡Feliz cumple a la persona más especial de la vida!".
Formaciones de Selección Argentina vs. España por la final del Mundial 2026
Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzábal. DT: Luis de la Fuente.
Datos de Selección Argentina vs. España
- Hora: 16.00.
- TV: TyC Sports.
- Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia).
- Estadio: New Jersey Stadium.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario