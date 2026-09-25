La Selección Argentina cayó por penales ante Paraguay y se quedó con la plateada en los Juegos Suramericanos

Ante un marco multitudinario en el Coloso Marcelo Bielsa, el equipo conducido por Diego Placente salió a proponer desde el inicio y tuvo las ocasiones más claras para romper el cero. Ian Subiabre dispuso de la primera chance concreta a poco de comenzar el encuentro, mientras que Facundo Jainikoski desperdició sobre el cierre una oportunidad inmejorable para poner en ventaja a la Albiceleste.