La Selección Argentina cayó por penales ante Paraguay y se quedó con la plateada en los Juegos Suramericanos
Tras igualar 0-0 en tiempo reglamentario, la final de fútbol masculino Sub-19 se definió por penales en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario.
El sueño del oro no se pudo concretar. En una definición dramática desde los doce pasos tras noventa minutos intensos y sin goles, la Selección Argentina Sub-19 cayó 5-4 frente a Paraguay en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario y se quedó con la medalla de plata en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Ante un marco multitudinario en el Coloso Marcelo Bielsa, el equipo conducido por Diego Placente salió a proponer desde el inicio y tuvo las ocasiones más claras para romper el cero. Ian Subiabre dispuso de la primera chance concreta a poco de comenzar el encuentro, mientras que Facundo Jainikoski desperdició sobre el cierre una oportunidad inmejorable para poner en ventaja a la Albiceleste.
Sin embargo, el conjunto guaraní logró equilibrar el trámite a base de orden defensivo, firmeza en las marcas y un planteo combativo que trabó las intenciones argentinas.
Tras el 0-0 en los 90 minutos reglamentarios, el destino de la medalla dorada se resolvió en la tanda de penales. Allí, la efectividad paraguaya y un remate desviado de Leandro Olima por encima del travesaño inclinaron la balanza para que Mauro Coronel sentenciara el 5-4 definitivo a favor de la Albirroja.
Con este resultado, Argentina se subió al segundo escalón del podio en el certamen continental. Si bien el equipo nacional completó un torneo destacado, la derrota deja un sabor esquivo al postergar una racha histórica de 40 años sin poder conquistar la presea dorada en el fútbol masculino de los Juegos Suramericanos, logro que se mantiene ausente desde la edición de 1986.
Argentina, con la plateada: el penal que le dio la medalla de oro a Paraguay
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