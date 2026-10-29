La curiosa respuesta de Maresca sobre Gerónimo Rulli tras su heroica actuación: "Sabe cuál es..."

Arribado en agosto desde el Olympique de Marsella por 3.8 millones de euros, Rulli firmó su contrato con el rol delimitado de alternativa para Donnarumma, quien mantiene la titularidad indiscutida desde fines de 2025.

En lo que va del curso, el surgido en Estudiantes de La Plata disputó dos cotejos, ambos en la Copa de la Liga (la goleada 5-0 a Norwich y el reciente duelo frente al Brighton). Con esto, Maresca mantiene la costumbre iniciada por Pep Guardiola de otorgarle las competencias de copas nacionales al arquero suplente.

Por otro lado, el DT reveló un dato particular sobre la definición desde los doce pasos: "Desde que estoy aquí, nunca hemos practicado penales. Todos son buenos, pero siempre ocurre que el que marcó durante el partido (Mateo Kovacic) termina fallando su tiro".

En la tanda del City también dio el presente Enzo Fernández, quien disputó los 90 minutos como titular y convirtió con solvencia su disparo para sellar la clasificación del elenco de Mánchester a la próxima ronda.