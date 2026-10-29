La curiosa respuesta de Maresca sobre Gerónimo Rulli tras su heroica actuación: "Sabe cuál es..."
El arquero argentino atajó dos penales y le dio al Manchester City el pase a cuartos de la Carabao Cup ante Brighton: todos los detalles.
La actuación estelar de Gerónimo Rulli volvió a poner el debate de la portería sobre la mesa en el Manchester City, aunque su entrenador se encargó de cerrarlo de inmediato. El conjunto ciudadano venció por 4-3 en la tanda de penales al Brighton (tras igualar 2-2 en el tiempo regular) este miércoles y sacó boleto a los cuartos de final de la Copa de la Liga, con el platense de 34 años como el gran héroe de la jornada al detener dos ejecuciones desde los doce pasos.
Sin embargo, en la conferencia de prensa posterior al choque, Enzo Maresca fue categórico respecto a la jerarquía del arco y desestimó cualquier opción de rotación permanente.
Consultado sobre si el nivel de Rulli ponía en riesgo la titularidad de Gianluigi Donnarumma, el DT italiano sentenció: "Absolutamente no. Gerónimo está trabajando bien, pero sabe exactamente cuál es su rol y no hay ninguna duda al respecto. El sábado es Gigio más 10".
El estratega ya confirmó que Donnarumma volverá al once inicial este fin de semana, justamente en el nuevo cara a cara ante el Brighton por la novena fecha de la Premier League.
Maresca fue contundente sobre Rulli tras su heroica actuación en Manchester City
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Arribado en agosto desde el Olympique de Marsella por 3.8 millones de euros, Rulli firmó su contrato con el rol delimitado de alternativa para Donnarumma, quien mantiene la titularidad indiscutida desde fines de 2025.
En lo que va del curso, el surgido en Estudiantes de La Plata disputó dos cotejos, ambos en la Copa de la Liga (la goleada 5-0 a Norwich y el reciente duelo frente al Brighton). Con esto, Maresca mantiene la costumbre iniciada por Pep Guardiola de otorgarle las competencias de copas nacionales al arquero suplente.
Por otro lado, el DT reveló un dato particular sobre la definición desde los doce pasos: "Desde que estoy aquí, nunca hemos practicado penales. Todos son buenos, pero siempre ocurre que el que marcó durante el partido (Mateo Kovacic) termina fallando su tiro".
En la tanda del City también dio el presente Enzo Fernández, quien disputó los 90 minutos como titular y convirtió con solvencia su disparo para sellar la clasificación del elenco de Mánchester a la próxima ronda.
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