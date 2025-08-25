En un final agónico, Argentina venció a Colombia y avanzó a los cuartos de final de la AmeriCup
La Selección se impuso 84 a 83, con un doble de Nicolás Brussino a un segundo para el cierre del duelo ante los colombianos.
Después de la derrota ante República Dominicana y las sanciones por el escándalo que se desató al término del encuentro, La Selección Argentina de Básquet se enfrentó a Colombia por el cierre del Grupo C de la AmeriCup 2025 y consiguió un agónico triunfo por 84 a 83. Con este resultado, Argentina se aseguró el segundo puesto de la zona y la clasificación a cuartos de final.
El comienzo del partido fue emocionante y arrancó con un triple de Almenza, logrando un parcial de 16-2. A medida que el tiempo transcurría, Argentina logró ponerse arriba en el primer cuarto, que finalizó 29-17, pero Colombia se mantuvo en partido y se fue 41-40 arriba al descanso.
Ya en el segundo cuarto, los colombianos hicieron algunos ajustes en su juego y recortó la ventaja a un dígito (35-26). Esto hizo que el conjunto Albiceleste también hace modificaciones para seguir dominando, aunque los rivales pasaron al frente al cierre de la primera mitad (41-40).
Despues del descanso, los de Tomás Díaz tomaron la iniciativa hasta alcanzar su máxima en la tarde nicaragüense (56-51).
Ante esto, el conjunto nacional buscó y encontró el camino para presionar y lograr terminar el cuarto cuatro puntos arriba (62-58).
La paridad se sostuvo hasta los segundo finales del partido. Colombia se quedaba con el triunfo por tres puntos (83-80) a 45 segundos del cierre. Luego de que Pablo Prigioni pidiera el minuto, Nicolás Brussino se encargó de tomar la responsabilidad. Con menos de un segundo en el reloj, corrigió el lanzamiento de Fernández y selló la victoria para la delegación nacional.
Con este resultado, Argentina logró avanzar a los cuartos de final de AmeriCup 2024. Para esta próxima etapa, los ocho equipos clasificados se reordenan del 1 al 8 según su posición final en la Fase de Grupos.
La Selección deberá esperar a la finalización de la etapa regular para conocer su posición y rival. Los partidos de cuartos de final serán el jueves 28.
