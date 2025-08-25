En un final agónico, Argentina venció a Colombia y avanzó a los cuartos de final de la AmeriCup

La paridad se sostuvo hasta los segundo finales del partido. Colombia se quedaba con el triunfo por tres puntos (83-80) a 45 segundos del cierre. Luego de que Pablo Prigioni pidiera el minuto, Nicolás Brussino se encargó de tomar la responsabilidad. Con menos de un segundo en el reloj, corrigió el lanzamiento de Fernández y selló la victoria para la delegación nacional.

Con este resultado, Argentina logró avanzar a los cuartos de final de AmeriCup 2024. Para esta próxima etapa, los ocho equipos clasificados se reordenan del 1 al 8 según su posición final en la Fase de Grupos.

La Selección deberá esperar a la finalización de la etapa regular para conocer su posición y rival. Los partidos de cuartos de final serán el jueves 28.