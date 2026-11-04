Tobías Andrada, cerca de la Selección Argentina: podría ser citado para Uruguay y Costa Rica

Viernes 13 de noviembre : Argentina vs. Uruguay, en La Bombonera.

: Argentina vs. Uruguay, en La Bombonera. Martes 17 de noviembre: Argentina vs. Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Los convocados de River a la Selección Argentina

Andrada completaría el grupo de futbolistas del Millonario en la lista, junto a Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel y Thiago Almada. A diferencia de la convocatoria anterior, el fútbol argentino no tendrá actividad el fin de semana del 15 de noviembre, por lo que River no deberá reprogramar ningún partido. Cuando vuelvan sus seleccionados, el equipo de Leonardo Ponzio afrontará los octavos de final del Torneo Clausura.