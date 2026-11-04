Tobías Andrada, cerca de la Selección Argentina: podría ser citado para Uruguay y Costa Rica
Tobías Andrada integra la lista de reserva de Scaloni y podría ser citado a la Selección Argentina para enfrentar a Uruguay y Costa Rica.
Tobías Andrada podría tener su revancha con la Selección Argentina. El mediocampista de River forma parte de la lista de reserva de Lionel Scaloni y podría recibir el llamado en las próximas horas para la doble fecha FIFA de noviembre. Por ahora no hay confirmación oficial, pero en el Millonario se ilusionan con que sea su debut en la Mayor.
El futbolista del Millonario ya había sido convocado para la triple fecha de fines de septiembre y principios de octubre, pero un desgarro sufrido en la derrota ante Huracán obligó a desafectarlo. Volvió a River, completó la recuperación y recuperó el nivel que había llamado la atención del cuerpo técnico.
Con la camiseta albiceleste ya tiene recorrido en juveniles. Formó parte del plantel que fue subcampeón del Mundial Sub-20 de Chile 2025, donde jugó todos los partidos, generalmente junto a Milton Delgado en el mediocampo, y aportó dos asistencias.
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Cuándo juega la Selección Argentina
Si se confirma su citación, el ex-Vélez se sumará a los entrenamientos desde el lunes 9 de noviembre. El calendario de la última doble fecha del año es el siguiente:
- Viernes 13 de noviembre: Argentina vs. Uruguay, en La Bombonera.
- Martes 17 de noviembre: Argentina vs. Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
Los convocados de River a la Selección Argentina
Andrada completaría el grupo de futbolistas del Millonario en la lista, junto a Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel y Thiago Almada. A diferencia de la convocatoria anterior, el fútbol argentino no tendrá actividad el fin de semana del 15 de noviembre, por lo que River no deberá reprogramar ningún partido. Cuando vuelvan sus seleccionados, el equipo de Leonardo Ponzio afrontará los octavos de final del Torneo Clausura.
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