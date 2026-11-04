La Selección Argentina-Uruguay en La Bombonera: a qué hora salen a la venta las entradas y cuánto cuestan

General: $95.000

Menor a popular (hasta 10 años): $19.000

Sector visitante: $160.000

Platea alta: $140.000

Platea media C, D y M: $180.000

Platea baja L: $220.000

Platea media A y B: $220.000

Preferencial: $290.000

La Bombonera promete ser una fiesta

¿Cómo comprar entradas en DeporTick para ver a la Selección Argentina?

El procedimiento para adquirir los tickets se realizará de manera online. Los pasos son los siguientes:

Ingresar a www.deportick.com.

Seleccionar la opción "Iniciar/Registrarse", ubicada en la parte superior derecha.

Completar los datos solicitados para crear una cuenta o ingresar con un usuario existente.

Buscar el evento correspondiente al partido entre Argentina y Uruguay.

Seleccionar las localidades disponibles y completar el proceso de compra.

Quienes ya tengan una cuenta activa solamente deberán iniciar sesión y buscar el encuentro dentro de los eventos publicados. De esta manera, los hinchas tendrán la posibilidad de asegurar su lugar en La Bombonera para acompañar a la Selección Argentina en el clásico frente a Uruguay.