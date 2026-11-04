La Selección Argentina-Uruguay en La Bombonera: a qué hora salen a la venta las entradas y cuánto cuestan
La AFA confirmó la fecha de inicio de la venta de tickets, los valores de cada sector y el procedimiento para conseguirlos.
La Selección Argentina se prepara para volver a jugar ante su público con un compromiso especial frente a Uruguay. El clásico rioplatense se disputará el viernes 13 de noviembre en La Bombonera y los hinchas ya pueden conocer todos los detalles para conseguir sus localidades.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el expendio comenzará este miércoles 4 de noviembre a través de la plataforma DeporTick. Los interesados deberán contar con un usuario registrado para poder acceder a la compra.
¿Cuándo y dónde comprar las entradas para Argentina vs. Uruguay?
La venta de tickets comenzará este miércoles desde las 16:00. El único canal habilitado para adquirir las localidades será el sitio oficial de DeporTick, donde cada usuario podrá comprar un máximo de cuatro entradas generales.
Para realizar la operación será necesario ingresar con una cuenta personal. Quienes todavía no estén registrados deberán completar previamente sus datos en la plataforma.
¿Cuánto cuestan las entradas para Argentina vs. Uruguay?
La AFA también dio a conocer los precios correspondientes a los diferentes sectores del estadio Alberto J. Armando. Estos son los valores establecidos para el encuentro:
- General: $95.000
- Menor a popular (hasta 10 años): $19.000
- Sector visitante: $160.000
- Platea alta: $140.000
- Platea media C, D y M: $180.000
- Platea baja L: $220.000
- Platea media A y B: $220.000
- Preferencial: $290.000
¿Cómo comprar entradas en DeporTick para ver a la Selección Argentina?
El procedimiento para adquirir los tickets se realizará de manera online. Los pasos son los siguientes:
-
Ingresar a www.deportick.com.
Seleccionar la opción "Iniciar/Registrarse", ubicada en la parte superior derecha.
Completar los datos solicitados para crear una cuenta o ingresar con un usuario existente.
Buscar el evento correspondiente al partido entre Argentina y Uruguay.
Seleccionar las localidades disponibles y completar el proceso de compra.
Quienes ya tengan una cuenta activa solamente deberán iniciar sesión y buscar el encuentro dentro de los eventos publicados. De esta manera, los hinchas tendrán la posibilidad de asegurar su lugar en La Bombonera para acompañar a la Selección Argentina en el clásico frente a Uruguay.
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