La Selección Argentina prepara otro amistoso para fines de marzo: quién será el rival

Por el momento, no se confirmó el rival ni la sede de ese eventual encuentro, aunque las gestiones están avanzadas. La intención es completar el calendario que quedó vacante tras la cancelación de la Finalissima, que debía enfrentar a Argentina con España. De concretarse, el equipo campeón del mundo sumaría así dos partidos preparatorios clave en la antesala de la definición de la lista final para el Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.