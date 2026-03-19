La Selección Argentina prepara otro amistoso para fines de marzo: quién será el rival
La Selección Argentina jugará ante Guatemala en marzo y AFA avanza para cerrar otro amistoso en la Fecha FIFA como preparación rumbo al Mundial 2026.
La Selección Argentina ya empezó a delinear su agenda para la próxima Fecha FIFA de marzo, con el objetivo de llegar de la mejor manera al Mundial 2026. En ese marco, se confirmó en los últimos días un amistoso ante Guatemala que marcará la despedida del equipo en el país antes de la cita mundialista.
El encuentro se disputará el martes 31 de marzo en La Bombonera, aunque todavía no tiene horario definido. Será una oportunidad para que los dirigidos por Lionel Scaloni vuelvan a presentarse ante el público argentino en la previa de la competencia más importante del calendario internacional y que genera muchas expectativas ya que se trata de la defensa del título conseguido en Qatar 2022.
Otro amistoso en la Fecha FIFA de marzo para la Selección Argentina
Sin embargo, ese no sería el único compromiso para la Albiceleste. Según trascendió en las últimas horas, la Asociación del Fútbol Argentino trabaja para cerrar un segundo amistoso que se disputaría el 27 de marzo, en la misma ventana internacional.
Por el momento, no se confirmó el rival ni la sede de ese eventual encuentro, aunque las gestiones están avanzadas. La intención es completar el calendario que quedó vacante tras la cancelación de la Finalissima, que debía enfrentar a Argentina con España. De concretarse, el equipo campeón del mundo sumaría así dos partidos preparatorios clave en la antesala de la definición de la lista final para el Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.
Mientras tanto, los futbolistas convocados por Scaloni comenzarán a entrenarse en el predio de la AFA en Ezeiza durante los próximos días, con la mira puesta en llegar en óptimas condiciones a los compromisos de marzo para terminar de pulir algunos detalles en la previa del inicio de la Copa del Mundo que está cada vez más cerca.
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