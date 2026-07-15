La Selección Argentina venció a Inglaterra y Lionel Messi sigue logrando récords históricos en Mundiales
La Selección Argentina ganó 2-1 sobre la hora y Lionel Messi se convirtió en el máximo asistidor en la historia de la Copa del Mundo.
La Selección Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra y se clasificó a la final del Mundial 2026. Lionel Messi fue determinante con dos asistencias y alcanzó un récord histórico al convertirse en el máximo asistidor de la historia de la Copa del Mundo.
Lionel Messi hizo historia en el Mundial 2026
Lionel Messi volvió a ser decisivo en un partido trascendental para la Selección Argentina. El capitán albiceleste aportó dos asistencias en la victoria ante Inglaterra y alcanzó las 13 en la historia de los Mundiales, un registro que lo ubica en lo más alto del ranking histórico.
De esta manera, el rosarino superó las marcas de otras leyendas del fútbol mundial y volvió a escribir una nueva página dorada en su extraordinaria carrera con la camiseta argentina. La lista histórica de asistencias en los Mundiales quedó conformada de la siguiente manera:
- Lionel Messi (Argentina): 13.
- Fritz Walter (Alemania): 10.
- Raymond Kopa (Francia): 8.
- Uwe Seeler (Alemania): 8.
- Diego Maradona (Argentina): 8.
Argentina está en la final del Mundial 2026 y se medirá ante España
La Selección Argentina consiguió un triunfo histórico por 2-1 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 y jugará una nueva final de la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se impuso sobre la hora en un partido cargado de tensión y emoción, con Messi como una de las grandes figuras de la noche. Ahora, la Albiceleste buscará defender el título conseguido en Qatar 2022 y tendrá la posibilidad de conquistar un nuevo campeonato del mundo en la gran final del próximo domingo frente a España.
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