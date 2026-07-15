La Selección Argentina venció a Inglaterra y Lionel Messi sigue logrando récords históricos en Mundiales

Lionel Messi (Argentina): 13.

Fritz Walter (Alemania): 10.

Raymond Kopa (Francia): 8.

Uwe Seeler (Alemania): 8.

Diego Maradona (Argentina): 8.

Argentina está en la final del Mundial 2026 y se medirá ante España

La Selección Argentina consiguió un triunfo histórico por 2-1 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 y jugará una nueva final de la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se impuso sobre la hora en un partido cargado de tensión y emoción, con Messi como una de las grandes figuras de la noche. Ahora, la Albiceleste buscará defender el título conseguido en Qatar 2022 y tendrá la posibilidad de conquistar un nuevo campeonato del mundo en la gran final del próximo domingo frente a España.