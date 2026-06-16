La Selección Argentina y Argelia vuelven a cruzarse: el antecedente que ilusiona a la Albiceleste

La reacción argentina llegó en el complemento. En apenas tres minutos, el equipo de Basile logró revertir la historia gracias a las apariciones de Lionel Messi y Esteban Cambiasso. El dominio albiceleste comenzó a hacerse más evidente y terminó de consolidarse cuando el rosarino volvió a marcar para ampliar la diferencia.

Sobre el tramo final del partido, Argelia encontró un descuento por intermedio de Belhadj, aunque el resultado ya estaba prácticamente definido. El 4-3 final reflejó un encuentro entretenido, cargado de emociones y con varias figuras destacándose en ambos equipos. De todos los protagonistas de aquella tarde, la "Pulga" es el único que permanece vinculado al seleccionado argentino y que podría volver a enfrentarse al mismo rival diecinueve años después.

argentina argelia 1

Ahora, con Lionel Scaloni al mando y la responsabilidad de defender el prestigio conseguido en los últimos años, Argentina buscará comenzar su participación mundialista con una victoria. Del otro lado estará una Argelia que llega con la ilusión de dar la sorpresa y escribir una página histórica frente a uno de los grandes candidatos del certamen. El antecedente favorece claramente a la Albiceleste, aunque el contexto mundialista obliga a no confiarse.

A qué hora juega la Selección Argentina ante Argelia en el Mundial 2026

La Selección Argentina, vigente campeón del mundo, inicia este martes 16 de junio el camino de la defensa del título con su esperado debut ante Argelia, en el marco de la fecha 1 del Grupo J del Mundial 2026, que también integran Jordania y Austria.

El partido se juega desde las 22 horas de la Argentina en el Estadio Kansas City de esa ciudad de Estados Unidos, con arbitraje del polaco Szymon Marciniak y televisación de Telefe, TyC Sports, DSports, Disney+ y Paramount+.