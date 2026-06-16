La Selección Argentina y Argelia vuelven a cruzarse: el antecedente que ilusiona a la Albiceleste
La Scaloneta iniciará su participación en el Mundial 2026 frente al conjunto africano, un rival al que solo enfrentó una vez en toda su historia. Revivílo.
La Selección Argentina comenzará este martes su camino en el Mundial 2026 cuando se mida con Argelia por la primera fecha del Grupo J. El encuentro, que se disputará en el Kansas City Stadium, tendrá un condimento especial: será apenas el segundo enfrentamiento oficial entre ambos seleccionados desde que comenzaron a cruzarse en el plano internacional.
Aunque la Albiceleste acumula una extensa trayectoria enfrentando rivales de todos los continentes, el combinado africano apenas apareció una vez en su recorrido. Ese único antecedente se remonta a junio de 2007, en la antesala de una Copa América que terminaría con el conjunto nacional alcanzando la final en Venezuela.
En aquel momento, el equipo nacional era dirigido por Alfio "Coco" Basile y utilizó ese compromiso como una de las últimas pruebas antes del inicio del torneo continental. El escenario elegido fue el Camp Nou de Barcelona, donde Argentina presentó una formación que mezclaba futbolistas consolidados con jóvenes talentos que comenzaban a escribir sus primeras páginas en la Selección mayor.
El único enfrentamiento entre la Selección Argentina y Argelia: fue en España en 2007
Entre los nombres más destacados de aquella alineación aparecían Roberto Abbondanzieri, Javier Zanetti, Roberto Ayala, Juan Román Riquelme y Juan Sebastián Verón como referentes de experiencia. Al mismo tiempo, emergían jugadores que luego tendrían una enorme trascendencia, entre ellos Lionel Messi y Fernando Gago.
El encuentro arrancó de manera favorable para el conjunto argentino. Apenas transcurridos unos minutos, Carlos Tevez convirtió de penal y puso en ventaja a la Albiceleste. Sin embargo, la respuesta de Argelia fue inmediata y logró igualar rápidamente a través de Anthar Yahia. El desarrollo continuó siendo dinámico y antes del descanso los africanos sorprendieron nuevamente con un gol de Madjid Bougherra que les permitió irse al entretiempo arriba en el marcador.
La reacción argentina llegó en el complemento. En apenas tres minutos, el equipo de Basile logró revertir la historia gracias a las apariciones de Lionel Messi y Esteban Cambiasso. El dominio albiceleste comenzó a hacerse más evidente y terminó de consolidarse cuando el rosarino volvió a marcar para ampliar la diferencia.
Sobre el tramo final del partido, Argelia encontró un descuento por intermedio de Belhadj, aunque el resultado ya estaba prácticamente definido. El 4-3 final reflejó un encuentro entretenido, cargado de emociones y con varias figuras destacándose en ambos equipos. De todos los protagonistas de aquella tarde, la "Pulga" es el único que permanece vinculado al seleccionado argentino y que podría volver a enfrentarse al mismo rival diecinueve años después.
Ahora, con Lionel Scaloni al mando y la responsabilidad de defender el prestigio conseguido en los últimos años, Argentina buscará comenzar su participación mundialista con una victoria. Del otro lado estará una Argelia que llega con la ilusión de dar la sorpresa y escribir una página histórica frente a uno de los grandes candidatos del certamen. El antecedente favorece claramente a la Albiceleste, aunque el contexto mundialista obliga a no confiarse.
A qué hora juega la Selección Argentina ante Argelia en el Mundial 2026
La Selección Argentina, vigente campeón del mundo, inicia este martes 16 de junio el camino de la defensa del título con su esperado debut ante Argelia, en el marco de la fecha 1 del Grupo J del Mundial 2026, que también integran Jordania y Austria.
El partido se juega desde las 22 horas de la Argentina en el Estadio Kansas City de esa ciudad de Estados Unidos, con arbitraje del polaco Szymon Marciniak y televisación de Telefe, TyC Sports, DSports, Disney+ y Paramount+.
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