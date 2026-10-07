La Selección de Benín le agradeció a Messi, a Argentina y chicaneó: "La próxima ganaremos"
El seleccionado africano valoró haber enfrentado al capitán argentino en su último partido con la Albiceleste y dejó una particular promesa para el próximo encuentro.
La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina no solo tuvo repercusión dentro del país. El homenaje que se realizó en el Monumental después del triunfo 3-0 ante Benín también generó una respuesta especial por parte del seleccionado africano, que utilizó sus redes sociales para dedicarle unas palabras al capitán argentino y agradecerle por haber compartido su último partido internacional con ellos.
El conjunto dirigido por Lionel Scaloni cerró una extensa jornada de festejos con una nueva victoria. Después de las goleadas ante Bolivia y Burkina Faso, Argentina superó 3-0 al conjunto afriuano en el Monumental, en un encuentro que tuvo un significado particular por tratarse del último compromiso de Messi con la camiseta celeste y blanca.
A diferencia de los dos partidos anteriores, el seleccionado africano consiguió complicar durante buena parte del encuentro al campeón del mundo. Benín mantuvo el empate sin goles hasta el descanso y generó algunos inconvenientes con sus veloces contraataques. Sin embargo, en el complemento apareció toda la jerarquía argentina. Messi participó directamente de las acciones decisivas y la Albiceleste terminó imponiéndose con claridad.
El mensaje de Benín para Messi
Después del encuentro, las cuentas oficiales de la Selección de Benín publicaron distintos mensajes relacionados con la despedida del futbolista argentino. En uno de ellos, destacaron la importancia de haber tenido a Messi enfrente en una noche histórica. “Gracias, Leo Messi. Eres un modelo para millones de benineses. Gracias por todas esas emociones y por el honor de haber disputado tu último partido frente a Benín. Todos los argentinos son bienvenidos en Benín“, expresaron desde el seleccionado africano.
El mensaje combinó el reconocimiento hacia Messi con una invitación para los argentinos, en una muestra del impacto que tuvo la presencia del 10 en el partido disputado en Buenos Aires. Para Benín, además, no se trató simplemente de disputar un amistoso internacional. El equipo quedó asociado a un momento que tendrá un lugar especial en la historia de la Selección Argentina: el último partido de Messi con la camiseta nacional.
La chicana que sorprendió a todos
Pero el reconocimiento no fue el único contenido que apareció en las redes sociales de Benín. En X, el seleccionado africano decidió agregarle una cuota de humor al mensaje y dejó planteada una posible revancha. “Para un país de casi 15 millones de habitantes, ver a una leyenda como tú pisar el césped frente a nuestros jugadores representa algo inmenso. Ese momento quedará grabado en nuestras memorias. La próxima vez (sin ti) seguramente ganaremos frente a tus compañeros de equipo“, escribieron.
La frase rápidamente llamó la atención porque, además de despedir a Messi, los benineses se animaron a desafiar a la Selección Argentina de cara a un hipotético próximo enfrentamiento. La referencia tiene un detalle particular: el seleccionado africano dejó en claro que su próximo objetivo sería enfrentarse a Argentina sin Messi en cancha.
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