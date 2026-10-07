La Selección de Benín le agradeció a Messi, a Argentina y chicaneó: "La próxima ganaremos"

C'est aussi Ç, la valeur principale du Bénin : le respect. #ARGBEN | #AllezLesGuepards https://t.co/GHTz9jBcUP — Bénin Football (@FootballBenin) October 7, 2026

La chicana que sorprendió a todos

Pero el reconocimiento no fue el único contenido que apareció en las redes sociales de Benín. En X, el seleccionado africano decidió agregarle una cuota de humor al mensaje y dejó planteada una posible revancha. “Para un país de casi 15 millones de habitantes, ver a una leyenda como tú pisar el césped frente a nuestros jugadores representa algo inmenso. Ese momento quedará grabado en nuestras memorias. La próxima vez (sin ti) seguramente ganaremos frente a tus compañeros de equipo“, escribieron.

La frase rápidamente llamó la atención porque, además de despedir a Messi, los benineses se animaron a desafiar a la Selección Argentina de cara a un hipotético próximo enfrentamiento. La referencia tiene un detalle particular: el seleccionado africano dejó en claro que su próximo objetivo sería enfrentarse a Argentina sin Messi en cancha.