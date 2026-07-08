La senadora paraguaya racista volvió a cargar contra Mbappé tras el cruce con Orlando Gill

"Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de pedo. Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol", había manifestado en aquella oportunidad.

Sin embargo, Amarilla no fue la única voz crítica dentro del Senado paraguayo. El legislador Nano Galaverna también apuntó contra Mbappé y lanzó una frase que fue cuestionada por su tono homófobo.

"Mbappé ya tiene antecedentes", afirmó el senador al recordar un episodio previo en el que el futbolista paraguayo Cáceres aseguró que el delantero francés le había ofrecido "un beso".

Mientras la polémica continúa escalando fuera de las canchas, las declaraciones de distintos referentes políticos paraguayos mantienen vivo un conflicto que comenzó durante el Mundial y que, por ahora, parece estar lejos de terminar.