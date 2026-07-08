La senadora paraguaya racista volvió a cargar contra Mbappé tras el cruce con Orlando Gill
Celeste Amarilla redobló sus críticas al francés durante una nueva intervención en el Senado y apuntó contra su actitud luego del triunfo ante Paraguay.
La polémica entre Kylian Mbappé y Paraguay continúa sumando capítulos. Luego de la ajustada victoria de Francia sobre la Albirroja en los octavos de final del Mundial 2026, las repercusiones trascendieron el ámbito deportivo y llegaron nuevamente al Senado paraguayo, donde la legisladora Celeste Amarilla volvió a cuestionar con dureza al delantero del Real Madrid.
Esta vez, la senadora hizo referencia al momento que protagonizaron Mbappé y el arquero Orlando Gill una vez finalizado el encuentro. Según su relato, el futbolista francés rechazó el saludo del joven guardameta paraguayo y reaccionó de manera despectiva.
"¿Qué nos enojó? Que cuando Orlando Gill, un niño, que seguramente por primera vez estaba jugando ante el mundo y le pasa la mano con toda la humildad del paraguayo, y este hijo de puta le niega la mano y le grita en la cara. Eso no es francés, eso no lo hubiera hecho un francés nunca", expresó Amarilla durante una nueva intervención en el recinto.
Las declaraciones se producen días después del primer discurso de la legisladora, que generó una fuerte repercusión internacional e incluso motivó una respuesta del propio Mbappé, quien la calificó como una persona "despreciable".
Las críticas no se detienen
En su anterior exposición, Amarilla ya había dedicado un duro mensaje al capitán francés con una serie de descalificaciones que generaron rechazo tanto en Francia como en distintos sectores del deporte.
"Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de pedo. Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol", había manifestado en aquella oportunidad.
Sin embargo, Amarilla no fue la única voz crítica dentro del Senado paraguayo. El legislador Nano Galaverna también apuntó contra Mbappé y lanzó una frase que fue cuestionada por su tono homófobo.
"Mbappé ya tiene antecedentes", afirmó el senador al recordar un episodio previo en el que el futbolista paraguayo Cáceres aseguró que el delantero francés le había ofrecido "un beso".
Mientras la polémica continúa escalando fuera de las canchas, las declaraciones de distintos referentes políticos paraguayos mantienen vivo un conflicto que comenzó durante el Mundial y que, por ahora, parece estar lejos de terminar.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario