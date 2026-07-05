El provocador posteo de Kylian Mbappé tras eliminar a Paraguay: "Un día en..."
El delantero francés, autor del gol del triunfo ante la Albirroja, publicó un mensaje en sus redes sociales tras el pase de Francia a cuartos de final.
Kylian Mbappé volvió a quedar en el centro de la escena tras la clasificación de Francia a los cuartos de final del Mundial 2026. Después del triunfo por 1-0 sobre Paraguay, el delantero publicó un mensaje en sus redes sociales que fue interpretado como una provocación.
Luego de marcar el único gol del partido, de penal, utilizó sus redes sociales para celebrar la clasificación y dejó una frase que rápidamente comenzó a viralizarse: "Un día en el trabajo". El mensaje fue publicado en su cuenta oficial de X junto a imágenes del encuentro y llegó después de un partido cargado de tensión entre el delantero francés y varios futbolistas paraguayos.
Durante el encuentro, Mbappé protagonizó cruces con Gustavo Velázquez, Matías Galarza Fonda y Orlando Gill, en un duelo que tuvo mucha fricción de principio a fin. Incluso, tras el pitazo final, el delantero del Real Madrid también fue noticia por una actitud con el arquero paraguayo.
Gill se disponía a ejecutar un tiro libre desde su propio campo cuando el árbitro decretó el final del encuentro. Luego del silbatazo, el arquero de San Lorenzo intentó saludar a Mbappé extendiéndole la mano, pero el francés continuó celebrando con sus compañeros y se retiró sin responder el gesto.
Mbappé alcanzó a Lionel Messi en la tabla de goleadores del Mundial 2026
Además de la clasificación, el gol le permitió a Mbappé seguir alimentando su duelo estadístico con Lionel Messi. Con el penal convertido ante Paraguay, el atacante francés llegó a siete goles en el Mundial 2026 e igualó al capitán de la Selección argentina como máximo artillero de la presente edición.
En la tabla histórica de goleadores de los Mundiales, Messi continúa al frente con 20 tantos, mientras que Mbappé quedó a solo uno, con 19, manteniendo abierta una de las grandes disputas individuales que deja la Copa del Mundo.
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