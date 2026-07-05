El provocador posteo de Kylian Mbappé tras eliminar a Paraguay: "Un día en..."

Luego de marcar el único gol del partido, de penal, utilizó sus redes sociales para celebrar la clasificación y dejó una frase que rápidamente comenzó a viralizarse: "Un día en el trabajo". El mensaje fue publicado en su cuenta oficial de X junto a imágenes del encuentro y llegó después de un partido cargado de tensión entre el delantero francés y varios futbolistas paraguayos.