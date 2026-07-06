"No representan la posición del pueblo": el Gobierno de Paraguay repudió dichos racistas contra Kylian Mbappé

Mbappé cruzó a una senadora paraguaya por sus dichos racistas: "Es una mujer despreciable"

La eliminación de Paraguay ante Francia en los octavos de final del Mundial 2026 derivó en un fuerte cruce fuera de la cancha. La senadora paraguaya Celeste Amarilla publicó mensajes racistas contra Kylian Mbappé y el capitán francés respondió con un contundente descargo en sus redes sociales.

La senadora, del Partido Liberal Radical Auténtico, publicó una serie de mensajes contra el futbolista, a quien insultó y atacó con expresiones racistas. Entre otras frases, lo calificó como un "camerunés colonizado" y escribió: "En vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés". La legisladora también afirmó: "Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped...".

Finalmente, cerró con otra polémica publicación: "Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol". Los mensajes se viralizaron rápidamente y provocaron un amplio repudio en redes sociales.

La contundente respuesta de Kylian Mbappé

Horas después, Mbappé utilizó su cuenta de X para responderle directamente a la dirigente paraguaya: "Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo", escribió el delantero francés. Además, el capitán de Les Bleus aclaró que las declaraciones de la senadora no representan al pueblo paraguayo: "Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición", sostuvo.

Por último, Mbappé condenó el contenido de las publicaciones y dejó una fuerte reflexión: "Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo", concluyó.