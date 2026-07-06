"No representan la posición del pueblo": el Gobierno de Paraguay repudió dichos racistas contra Kylian Mbappé
La Cancillería rechazó las declaraciones de Celeste Amarilla, aclaró que no representan al Gobierno ni al pueblo paraguayo y reafirmó su compromiso contra el racismo y la discriminación.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay repudió las declaraciones de la senadora Celeste Amarilla contra el capitán de la Selección de Francia, Kylian Mbappé, y aclaró que sus expresiones "no representan la posición del Gobierno de la República del Paraguay ni del pueblo paraguayo".
La respuesta oficial llegó después de la polémica generada por los dichos de la legisladora, cuestionados por su contenido racista. A través de un comunicado, la Cancillería paraguaya sostuvo que las manifestaciones de Amarilla son "contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana que nuestro país promueve".
Asimismo, remarcó que Paraguay es una república democrática basada en la separación e independencia de los poderes del Estado y subrayó que las declaraciones de la senadora "corresponden exclusivamente al ejercicio de su responsabilidad individual como integrante del Poder Legislativo".
En ese sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores enfatizó que esas expresiones "de ninguna manera representan la posición del Gobierno de la República del Paraguay ni del pueblo paraguayo".
Por último, el Gobierno reafirmó su compromiso con la promoción de los derechos humanos, la igualdad, la lucha contra el racismo, la xenofobia y toda forma de discriminación. Además, expresó su solidaridad con quienes pudieron haberse sentido afectados por las declaraciones y reiteró su respeto hacia el pueblo francés, con el que Paraguay mantiene "una histórica relación de amistad, cooperación y entendimiento mutuo".
Mbappé cruzó a una senadora paraguaya por sus dichos racistas: "Es una mujer despreciable"
La eliminación de Paraguay ante Francia en los octavos de final del Mundial 2026 derivó en un fuerte cruce fuera de la cancha. La senadora paraguaya Celeste Amarilla publicó mensajes racistas contra Kylian Mbappé y el capitán francés respondió con un contundente descargo en sus redes sociales.
La senadora, del Partido Liberal Radical Auténtico, publicó una serie de mensajes contra el futbolista, a quien insultó y atacó con expresiones racistas. Entre otras frases, lo calificó como un "camerunés colonizado" y escribió: "En vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés". La legisladora también afirmó: "Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped...".
Finalmente, cerró con otra polémica publicación: "Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol". Los mensajes se viralizaron rápidamente y provocaron un amplio repudio en redes sociales.
La contundente respuesta de Kylian Mbappé
Horas después, Mbappé utilizó su cuenta de X para responderle directamente a la dirigente paraguaya: "Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo", escribió el delantero francés. Además, el capitán de Les Bleus aclaró que las declaraciones de la senadora no representan al pueblo paraguayo: "Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición", sostuvo.
Por último, Mbappé condenó el contenido de las publicaciones y dejó una fuerte reflexión: "Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo", concluyó.
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