Mbappé cruzó a una senadora paraguaya por sus dichos racistas: "Es una mujer despreciable"

La senadora, del Partido Liberal Radical Auténtico, publicó una serie de mensajes contra el futbolista, a quien insultó y atacó con expresiones racistas. Entre otras frases, lo calificó como un "camerunés colonizado" y escribió: "En vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés". La legisladora también afirmó: "Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped...".