La sentida carta de Enzo Fernández para Lionel Messi y Nicolás Otamendi: "Va a ser difícil sin ustedes"

Luego, le habló al ahora excapitán de la Selección Argentina: "Leo. Creo que cualquier frase va a quedar corta. Sos el ídolo de mi vida, pude cumplir el sueño de conocerte, jugar y salir campeón con vos. Solo deseo que puedas disfrutar tu vida. No sé si al nivel de cómo nos hiciste disfrutar a nosotros, porque va a ser imposible, pero solo deseo que seas feliz. Tu legado va a ser eterno para todo el país, gracias por llevar la bandera a lo más alto del mundo. El mejor jugador de la historia es argentino. @leomessi".