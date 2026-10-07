La sentida carta de Enzo Fernández para Lionel Messi y Nicolás Otamendi: "Va a ser difícil sin ustedes"
El jugador del Manchester City volvió a volcar su emoción en sus redes sociales, tras la nostálgica despedida a Messi en el Monumental.
Uno de los jugadores que más dejó ver su emoción en la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina fue Enzo Fernández. Aquel niño que le había escrito al "10" una carta en su momento hoy es uno de los compañeros que debió decir adiós a una era marcada por el astro mundial y por Nicolás Otamendi.
La sentida carta de Enzo Fernández para Messi y Otamendi: "Va a ser difícil sin ustedes"
Por ello, tras una noche mágica en la cancha de River, el mediocampista no dudó en volcar su emoción nuevamente en redes sociales con un sentido posteo dirigido a la Pulga y a Ota: "No hay muchas más palabras ni adjetivos para un momento así. Nos acompañaron toda la vida, en las buenas y en las malas, por eso solo toca agradecer".
Especialmente en dirección al defensor, que ahora se desempeña en River, Enzo escribió: "Gracias General, fue un placer compartir tantos momentos dentro y fuera de la cancha. Sos una parte gigante de nuestra historia, más de 10 años con esta camiseta y te mereces lo mejor para lo que venga. @nicolasotamendi30".
Luego, le habló al ahora excapitán de la Selección Argentina: "Leo. Creo que cualquier frase va a quedar corta. Sos el ídolo de mi vida, pude cumplir el sueño de conocerte, jugar y salir campeón con vos. Solo deseo que puedas disfrutar tu vida. No sé si al nivel de cómo nos hiciste disfrutar a nosotros, porque va a ser imposible, pero solo deseo que seas feliz. Tu legado va a ser eterno para todo el país, gracias por llevar la bandera a lo más alto del mundo. El mejor jugador de la historia es argentino. @leomessi".
Finalmente, volvió a hablarles a ambos, con palabras de amor y nostalgia: "Los vamos a extrañar mucho y va a ser difícil sin ustedes, pero seguiremos los pasos que nos marcaron después de tantos años, en buenas y malas. Simplemente y eternamente GRACIAS".
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