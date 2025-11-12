La sorpresiva calificación de Nicolás Tagliafico a la Selección Argentina: "Estamos en un 5"

Mientras la Selección Argentina ultima detalles para su último amistoso del año ante Angola, Nicolás Tagliafico encendió el debate con una frase que nadie esperaba. En una entrevista con Radio La Red, el defensor del Olympique de Lyon calificó el presente del conjunto de Lionel Scaloni con un “5 sobre 10” y explicó los motivos detrás de su análisis: “Hoy nos tienen un poco más de bronca, y también nos la buscamos por nuestra arrogancia”.