La sorpresiva declaración de Nicolás Otamendi que ilusiona a los hinchas de River

En este marco ya sonaron varios futbolistas de renombre para reforzar al conjunto "millonario" que ya cuenta con tres campeones del mundo: Franco Armani, Germán Pezzella y Marcos Acuña.

Es en este marco que a Otamendi, quien supo formar zaga en varias oportunidades con Pezzella; le consultaron por el coqueteo que lleva desde hace un tiempo con River, club del que es hincha. Y el defensor no descartó una llegada en un futuro cercano.

"Nunca se sabe. No se, todavía me queda este año de contrato con Benfica y por respeto al club trato de estar enfocado acá y cuando termine se verá que será de mi futuro", sostuvo el aguerrido central de 36 años en diálogo con ESPN.

El nombre de Ota había sonado por Núñez en otros mercados de pase, debido a que es confeso hincha del club. Pero incluso antes de la última renovación de su contrato con el equipo portugués dijo no estar listo para regresar todavía a la Argentina.

"No quiero ilusionar a la gente porque sino me cagan a puteadas. Saben que soy hincha y tengo buena relación con los dirigentes y los chicos que están en el club", lanzó Otamendi en esta oportunidad abriendo una puerta para una posible llegada a River. Y como para sumar más entusiasme en los hinchas, concluyó: "No se sabe, ojalá... Dios dirá lo que pase en el fin del contrato".

