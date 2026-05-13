Escándalo en Turquía: agredieron al uruguayo Lucas Torreira en un shopping
El mediocampista uruguayo del Galatasaray fue golpeado en un centro comercial de Estambul mientras caminaba por la zona de Kasimpasa. El agresor tenía antecedentes.
Lucas Torreira protagonizó un tenso episodio en Turquía después de haber sido agredido físicamente dentro de un centro comercial de Estambul. El futbolista uruguayo, compañero de Mauro Icardi en el Galatasaray, sufrió lesiones leves tras ser golpeado en el rostro por un hombre que luego intentó escapar y terminó siendo detenido por la policía.
El hecho ocurrió en el barrio de Kasimpasa, donde el mediocampista se encontraba paseando cuando fue abordado por un individuo identificado como Y.Y., de 32 años. Según informaron medios turcos y también el diario uruguayo Ovación, todo comenzó luego de que Torreira accediera a tomarse una fotografía con un hincha dentro del shopping.
De acuerdo con los testimonios difundidos por la prensa local, el agresor comenzó a insultar al futbolista pocos segundos después y la situación escaló rápidamente hasta derivar en un golpe directo al rostro del jugador uruguayo. El ataque generó momentos de tensión frente a una cafetería y obligó a intervenir tanto al personal de seguridad como a efectivos policiales.
Tras la agresión, el hombre intentó escapar subiéndose a un taxi, pero fue interceptado poco después por agentes del distrito de Beyoglu. Las autoridades confirmaron posteriormente que el atacante contaba con antecedentes por “lesiones intencionadas” y que incluso tenía vigente una orden de alejamiento contra el propio Torreira, dato que agravó todavía más la situación.
El entorno del futbolista actuó rápidamente para protegerlo mientras se esperaba la llegada de la policía. Las primeras evaluaciones médicas determinaron que el jugador sufrió un enrojecimiento y una leve inflamación entre la ceja y el ojo izquierdo, lesiones que fueron catalogadas como leves.
Afortunadamente, el mediocampista no sufrió daños de gravedad y pudo realizar la denuncia correspondiente ante las autoridades turcas. Desde el grupo que representa al futbolista buscaron transmitir tranquilidad a través de un comunicado difundido horas después del episodio. “Lucas se encuentra bien y fuera de peligro. El responsable ya fue detenido”, señalaron.
La noticia generó una fuerte repercusión en Turquía, especialmente porque Torreira es una de las figuras más queridas por los hinchas del Galatasaray y atraviesa un gran presente deportivo en el club. El uruguayo se consolidó como una pieza clave dentro del equipo y mantiene una fuerte popularidad tanto entre los fanáticos como dentro del plantel.
El episodio también volvió a poner en discusión la seguridad de los futbolistas fuera de los estadios y el nivel de exposición pública que enfrentan diariamente. Mientras la investigación continúa avanzando, el atacante permanecerá detenido a disposición de la Justicia turca.
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