Escándalo en Turquía: agredieron al uruguayo Lucas Torreira en un shopping

El entorno del futbolista actuó rápidamente para protegerlo mientras se esperaba la llegada de la policía. Las primeras evaluaciones médicas determinaron que el jugador sufrió un enrojecimiento y una leve inflamación entre la ceja y el ojo izquierdo, lesiones que fueron catalogadas como leves.

Afortunadamente, el mediocampista no sufrió daños de gravedad y pudo realizar la denuncia correspondiente ante las autoridades turcas. Desde el grupo que representa al futbolista buscaron transmitir tranquilidad a través de un comunicado difundido horas después del episodio. “Lucas se encuentra bien y fuera de peligro. El responsable ya fue detenido”, señalaron.

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La noticia generó una fuerte repercusión en Turquía, especialmente porque Torreira es una de las figuras más queridas por los hinchas del Galatasaray y atraviesa un gran presente deportivo en el club. El uruguayo se consolidó como una pieza clave dentro del equipo y mantiene una fuerte popularidad tanto entre los fanáticos como dentro del plantel.

El episodio también volvió a poner en discusión la seguridad de los futbolistas fuera de los estadios y el nivel de exposición pública que enfrentan diariamente. Mientras la investigación continúa avanzando, el atacante permanecerá detenido a disposición de la Justicia turca.