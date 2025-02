La tajante respuesta de Iker Casillas tras la filtración de chats de una modelo de OnlyFans

"Desde los 14 años me dediqué al fútbol profesional, una carrera que me ha dado muchas alegrías. Sin embargo, también ha conllevado un interés sobre aspectos de mi vida privada que siempre he querido mantener fuera del foco mediático", expresó Casillas en el inicio de su declaración.

Asimismo, el excapitán de la Roja aseguró que nunca ha comercializado con su vida personal y que, a pesar de su fama, siempre ha intentado mantener su intimidad alejada del espectáculo. "No todo vale para ganar audiencia ni obtener un lucro fácil a costa de mi imagen", afirmó con contundencia.

Casillas también destacó que la reiterada intromisión en su vida privada ha llegado a un punto insostenible: "No voy a permitir más vulneraciones a mi honor ni ataques que afecten a mi entorno", sentenció, dejando en claro que recurrirá a la vía judicial para defender su privacidad.

Qué dijo sobre Iker Casillas la modelo de Onlyfans

En la entrevista, la modelo no tuvo filtros y arremetió con una frase demoledora sobre su experiencia en la intimidad con el exjugador: “Es mejor como futbolista que en la cama. Además, es tacaño y poco generoso”. Además, respaldó su relato con capturas de conversaciones privadas que habría mantenido con el exarquero.

En los mensajes, Casillas se muestra insistente, lanzando piropos y propuestas subidas de tono. “Vente a la capital, te me haces rogar. Te voy a comer. Sé que no soy de tu talla, pero me da igual”, le escribió en una ocasión. En otro intercambio, luego de recibir una foto sugerente de la modelo, el exfutbolista respondía con una sola palabra: “Mío”.

El tono de los mensajes continúa en la misma línea. “Escúchame una cosa: estás buenísima. Estás buenísima, ¿me puedes explicar a mí esto?”, escribió en otro momento. También le dedicó un comentario sobre una característica particular de su rostro: “Me encanta el lunar que tienes en la boca”.