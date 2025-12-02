El nuevo tablero de la Fórmula 1: así se reconfiguró la grilla para la temporada 2026

image

Mercedes, tras demoras y rumores, confirmó la continuidad de George Russell y Andrea Kimi Antonelli, una dupla que combina experiencia y juventud para afrontar un reglamento que pondrá a prueba a todas las escuderías.

En Aston Martin seguirán Fernando Alonso y Lance Stroll, pese a que los rumores sobre el futuro del canadiense vuelven recurrentemente.

Haas también repetirá con Ollie Bearman y Esteban Ocon.

Williams sostendrá a Alexander Albon junto a Carlos Sainz, protagonista de un cierre de temporada muy sólido.

Las novedades más profundas aparecen en los equipos que cambian identidad: Sauber se transformará oficialmente en Audi, manteniendo a Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto para dar inicio a un proyecto a largo plazo.

Y, por primera vez en décadas, la grilla contará con un undécimo equipo: Cadillac, que desembarca con una dupla de enorme trayectoria formada por Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas, dos pilotos con victorias en su currículum y suficiente experiencia como para liderar una estructura nueva en tiempos de revolución técnica.

Con todas las piezas en su lugar, la F1 2026 se prepara para un escenario renovado, donde la combinación de cambios reglamentarios, apuestas juveniles y nuevas escuderías promete una de las temporadas más impredecibles de los últimos años.

