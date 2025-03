La tremenda confesión de Miguel Ángel Russo sobre su presente en San Lorenzo: "La gente esperaba lo peor"

image.png

Russo puso énfasis en el diálogo como pilar de su gestión, revelando una charla privada con Muniain para ajustar aspectos del juego. "Mucho diálogo es fundamental; la confianza entre técnico y jugador tiene que ser muy alta", afirmó. Además, destacó los progresos del equipo desde la pretemporada en Cardales: "Empecé a ver algo distinto y en los partidos se fue entendiendo lo que pedimos". En un guiño a la percepción externa, confesó: "La gente esperaba lo peor, y va viendo que el equipo va creciendo", dejando entrever su optimismo por el rumbo tomado.

Sobre la Copa Argentina, Russo la definió como "un torneo aparte" y enfatizó su enfoque competitivo: "No subestimamos a ningún rival. Hay que sacarse de la cabeza que no se puede perder porque todo el mundo compite". También mencionó la recuperación de Muniain tras una lesión complicada, pero dejó claro que su prioridad es el fútbol, alejándose de los problemas institucionales: "Hablamos de fútbol, no nos metemos en los líos. Está bien que el presidente sea quien hable de esos temas". Con esta postura, el entrenador busca mantener al equipo enfocado en el césped, mientras los hinchas empiezan a ilusionarse con un San Lorenzo en ascenso.