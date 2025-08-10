El exitoso futbolista que se retiró rápidamente por un error que arruinó su carrera

La vida de Predrag Spasic después del retiro

Tras retirarse del fútbol profesional, el exdefensor enfrentó dificultades económicas que lo llevaron a buscar empleo fuera del deporte, trabajando como mozo para salir adelante.

A pesar de la distancia con sus antiguos clubes, fue el Real Madrid, mediante su Asociación de Veteranos, quien finalmente le brindó apoyo en esos momentos complicados.