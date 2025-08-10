El exitoso futbolista que se retiró rápidamente por un error que arruinó su carrera
Un fatídico error en uno de los partidos más importantes del mundo le costó la carrera. ¿De quién se trata?
Predrag Spasic fue uno de los mejores defensores de Europa durante la década del 90, vistiendo las camisetas de clubes prestigiosos. Pero en el pico máximo de su carrera, un error fatídico en el clásico entre Barcelona y Real Madrid le costó su carrera.
Hoy, lejos de las canchas y los reflectores, Spasic lleva una vida sencilla trabajando como mozo. Lo cierto es que las críticas tras aquel error lo arruinaron mentalmente, motivo por el cual nunca pudo recuperar su mejor versión dentro de un campo de juego.
Predrag Spasic y su paso por el fútbol
Spasic dio sus primeros pasos en el Partizán de Belgrado, donde su gran rendimiento lo llevó a la Selección de Yugoslavia para disputar el Mundial de Italia 1990. Gracias a su buen desempeño, ese mismo año dio el salto al Real Madrid, apuntando a consolidar una carrera exitosa.
Sin embargo, un gol en contra en un partido ante el Barcelona le costó la carrera. El reproche de los hinchas lo golpearon mentalmente y lo sumergieron en un grave problema del que nunca salió, motivo por el cual nunca recuperó su gran nivel.
Luego de ese episodio, continuó jugando en Osasuna, donde logró recuperar parte de su nivel, pero los problemas fuera de la cancha, sumados a la inestabilidad en su país de origen, marcaron el final de su etapa como futbolista en 1997.
La vida de Predrag Spasic después del retiro
Tras retirarse del fútbol profesional, el exdefensor enfrentó dificultades económicas que lo llevaron a buscar empleo fuera del deporte, trabajando como mozo para salir adelante.
A pesar de la distancia con sus antiguos clubes, fue el Real Madrid, mediante su Asociación de Veteranos, quien finalmente le brindó apoyo en esos momentos complicados.
