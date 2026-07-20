Emotivo posteo de Agustina Gandolfo a Lautaro Martínez tras la final: "Para nosotros ya ganaste"

La publicación recibió miles de reacciones en cuestión de minutos y se llenó de mensajes de apoyo de hinchas argentinos que aprovecharon para agradecer el compromiso de Lautaro Martínez durante todo el Mundial.

“Te amamos, Toro. Gracias por todo”, escribió una usuaria. Otros comentarios también resaltaron el esfuerzo realizado por el delantero y el acompañamiento permanente de su familia durante el torneo. “Agradecidos de corazón a todos estos jugadores y sus familias que acompañan”, publicó otro seguidor, mientras que otro resumió el sentimiento general con una frase: “Ustedes ya ganaron hace tiempo como familia”.