Emotivo posteo de Agustina Gandolfo a Lautaro Martínez tras la final: "Para nosotros ya ganaste"
La esposa del delantero de la Selección Argentina compartió un profundo mensaje en sus redes sociales luego de la derrota frente a España.
La derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 frente a España provocó una enorme tristeza entre los futbolistas y sus familias. En medio de ese contexto, Agustina Gandolfo utilizó sus redes sociales para dedicarle un sentido mensaje de apoyo a su esposo, Lautaro Martínez, uno de los referentes del equipo dirigido por Lionel Scaloni.
La influencer publicó una fotografía en blanco y negro en la que aparece besando al delantero y acompañó la imagen con un extenso texto en el que resaltó todo el sacrificio que realizó el atacante para llegar en las mejores condiciones al torneo más importante del fútbol. Desde las primeras líneas dejó en claro la admiración que siente por el futbolista: “Callado. Siempre respetuoso. Desde el lugar que te toque, trabajando en silencio y confiando en que el esfuerzo siempre termina encontrando su momento”, escribió.
A continuación, Gandolfo recordó el proceso de preparación que atravesó Lautaro antes de disputar la Copa del Mundo y destacó tanto su compromiso profesional como su fortaleza mental para afrontar semejante desafío. “Te vi prepararte para este Mundial durante muchísimo tiempo. Vi todo lo que hiciste cuando nadie miraba. El esfuerzo físico, la fortaleza mental, las horas de trabajo, las ganas de superarte todos los días. Tenés un hambre de crecer que admiro, una garra que me llena de orgullo y una humildad que nunca deja de sorprenderme”, expresó.
Lautaro Martínez no pudo entrar en la final del Mundial 2026
En otro tramo del mensaje, la influencer dejó de lado el aspecto deportivo para enfocarse en el rol familiar del delantero del Inter de Milán. Allí recordó una frase que, según contó, Lautaro suele repetirle tanto a ella como a sus hijos, Nina y Theo. “Incluso en los momentos más lindos, lo primero que pensás es en nosotros. ‘Es por ustedes, todo es para ustedes’, nos decís siempre. Y cada vez que lo leo, se me hace un nudo en la garganta”, escribió con emoción.
Lejos de centrar su publicación únicamente en la derrota sufrida en la final, Gandolfo prefirió poner el foco en la persona que hay detrás del futbolista y destacó aquellos valores que, según remarcó, la enamoran todos los días. “Detrás del jugador que todos ven, hay un hombre con un corazón inmenso. Y ese es el mayor orgullo que tengo. Te admiro profundamente. Te amo con todo mi corazón. Y a pesar de esta derrota, para nosotros ya ganaste hace mucho tiempo”, concluyó.
La publicación recibió miles de reacciones en cuestión de minutos y se llenó de mensajes de apoyo de hinchas argentinos que aprovecharon para agradecer el compromiso de Lautaro Martínez durante todo el Mundial.
“Te amamos, Toro. Gracias por todo”, escribió una usuaria. Otros comentarios también resaltaron el esfuerzo realizado por el delantero y el acompañamiento permanente de su familia durante el torneo. “Agradecidos de corazón a todos estos jugadores y sus familias que acompañan”, publicó otro seguidor, mientras que otro resumió el sentimiento general con una frase: “Ustedes ya ganaron hace tiempo como familia”.
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