La UEFA confirmó las sedes de las finales de Champions League 2028 y 2029

Barcelona ganó la candidatura para 2029

Para la final de 2029, la UEFA tuvo que elegir entre dos candidaturas de enorme peso: Barcelona y Wembley. Finalmente, la ciudad catalana fue seleccionada y el renovado Camp Nou volverá a recibir una definición de la Champions después de tres décadas.

El partido se disputará el 2 de junio de 2029 y estará condicionado por la finalización de las obras del estadio del Barcelona. La nueva infraestructura tendrá una capacidad prevista de 104.600 espectadores, lo que convertiría al recinto en uno de los escenarios más grandes del fútbol europeo.

El Camp Nou ya fue sede de dos finales de la máxima competición continental. En 1989, Milan goleó 4-0 a Steaua Bucarest, mientras que en 1999 Manchester United venció 2-1 al Bayern en una de las definiciones más recordadas de la historia del torneo.

Las otras finales europeas

La UEFA también confirmó las sedes de las demás competiciones continentales para esas temporadas.

En la Europa League, Bucarest albergará la final de 2028, mientras que Belgrado será la sede de la definición de 2029. Para la Conference League, las ciudades elegidas fueron Turín, en 2028, y Budapest, en 2029.

En el fútbol femenino también quedaron establecidas las próximas sedes de la Champions League. Lyon recibirá la final de 2028 y Cardiff hará lo propio en 2029.