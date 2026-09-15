La UEFA confirmó las sedes de las finales de Champions League 2028 y 2029
El Allianz Arena de Múnich albergará la definición de 2028, mientras que el renovado Camp Nou será escenario de la final de 2029 tras imponerse en la elección frente a Wembley.
La UEFA ya definió dónde se disputarán las próximas finales de la Champions League. El máximo torneo de clubes de Europa tendrá al Allianz Arena de Múnich como escenario de la definición de 2028, mientras que Barcelona recibirá el partido decisivo un año después en el renovado Camp Nou.
La decisión fue tomada durante una reunión del organismo europeo en Salónica y completó el calendario de sedes para las próximas temporadas. Antes de llegar a Alemania y España, la final de 2027 tendrá lugar en Madrid.
Múnich recibirá la final de 2028
El Allianz Arena fue elegido para albergar la final de 2028 sin necesidad de competir con otra candidatura, ya que Múnich fue la única ciudad que se presentó para organizar el encuentro. La definición está programada para el 27 de mayo de 2028 y representará el regreso del partido más importante del fútbol europeo al estadio del Bayern apenas tres años después de la final disputada allí en 2025.
En aquella oportunidad, París Saint-Germain goleó 5-0 al Inter y consiguió por primera vez en su historia la Champions League. Además del título para el conjunto francés, aquella final quedó registrada como la de mayor diferencia de goles en la historia de una definición de la Copa de Europa.
El Allianz Arena será escenario de su tercera final del máximo certamen continental. Las anteriores fueron la de 2012, cuando Chelsea derrotó por penales al Bayern, y la de 2025. Si se tienen en cuenta también las tres finales disputadas anteriormente en el antiguo Estadio Olímpico de Múnich —1979, 1993 y 1997—, la ciudad alemana alcanzará seis definiciones de la Copa de Europa.
Barcelona ganó la candidatura para 2029
Para la final de 2029, la UEFA tuvo que elegir entre dos candidaturas de enorme peso: Barcelona y Wembley. Finalmente, la ciudad catalana fue seleccionada y el renovado Camp Nou volverá a recibir una definición de la Champions después de tres décadas.
El partido se disputará el 2 de junio de 2029 y estará condicionado por la finalización de las obras del estadio del Barcelona. La nueva infraestructura tendrá una capacidad prevista de 104.600 espectadores, lo que convertiría al recinto en uno de los escenarios más grandes del fútbol europeo.
El Camp Nou ya fue sede de dos finales de la máxima competición continental. En 1989, Milan goleó 4-0 a Steaua Bucarest, mientras que en 1999 Manchester United venció 2-1 al Bayern en una de las definiciones más recordadas de la historia del torneo.
Las otras finales europeas
La UEFA también confirmó las sedes de las demás competiciones continentales para esas temporadas.
En la Europa League, Bucarest albergará la final de 2028, mientras que Belgrado será la sede de la definición de 2029. Para la Conference League, las ciudades elegidas fueron Turín, en 2028, y Budapest, en 2029.
En el fútbol femenino también quedaron establecidas las próximas sedes de la Champions League. Lyon recibirá la final de 2028 y Cardiff hará lo propio en 2029.
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