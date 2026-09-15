Messi, entre los favoritos al Balón de Oro: la decisión de una prestigiosa revista francesa

Harry Kane, Lamine Yamal, Mbappé y Dembélé, los otros grandes nombres

Harry Kane aparece como uno de los grandes favoritos después de una temporada extraordinaria con Bayern Munich. El delantero inglés marcó 73 goles entre su club y la selección y consiguió títulos con el conjunto alemán. También tuvo protagonismo con Inglaterra durante el Mundial.

Otro de los nombres centrales es Lamine Yamal. El joven español llega con el enorme respaldo de haber sido campeón del mundo con España y ya manifestó públicamente su intención de pelear por el premio.

Kylian Mbappé también integra el grupo de candidatos. El francés tuvo una destacada producción individual y terminó como máximo goleador del Mundial, aunque su temporada no estuvo acompañada por grandes conquistas colectivas.

Por último aparece Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro 2025. El futbolista francés continúa entre los aspirantes, aunque su actuación durante el Mundial hizo que perdiera terreno frente a otros candidatos.

¿Cuándo se entrega el Balón de Oro 2026?

La definición del Balón de Oro 2026 tendrá lugar el 26 de octubre en Londres. Allí se conocerá quién sucede a Dembélé como ganador del prestigioso reconocimiento. La estrella albiceleste llega a la recta final con un argumento que pocos pueden igualar: ocho Balones de Oro y una vigencia que se mantiene casi dos décadas después de su primera aparición entre los mejores del mundo.

Aunque la competencia presenta nombres de enorme peso y la elección final dependerá de los votos, la portada de L’Equipe dejó una señal contundente: Lionel Messi sigue siendo considerado un candidato de primer nivel al Balón de Oro, incluso frente a las nuevas estrellas que buscan ocupar el lugar que durante años dominó el argentino.