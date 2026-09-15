Messi, entre los favoritos al Balón de Oro: la decisión de una prestigiosa revista francesa
L’Equipe incluyó al capitán argentino en su portada dedicada al premio individual más importante del fútbol y lo ubicó junto a Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.
La carrera por el Balón de Oro 2026 atraviesa su etapa definitiva y Lionel Messi volvió a ocupar un lugar destacado entre los nombres que aparecen en la discusión. A poco más de un mes de la ceremonia, la prestigiosa publicación francesa L’Equipe eligió al delantero argentino para su portada especial dedicada al máximo reconocimiento individual del fútbol internacional.
La aparición de la Pulga resulta significativa por varios motivos. El rosarino, que ya conquistó ocho veces el premio, compite nuevamente con una generación de grandes figuras que buscan quedarse con el galardón.
En la portada, el capitán de Inter Miami aparece acompañado por Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, cinco de los futbolistas que concentran buena parte de las miradas en la previa de la ceremonia. Su inclusión confirma que su nombre todavía genera consenso internacional cuando se habla de los máximos candidatos al Balón de Oro.
L’Equipe volvió a poner a Messi en la pelea por el Balón de Oro
El argentino cerró una temporada de enorme producción individual. Entre Inter Miami y la Selección Argentina, acumuló 75 goles y asistencias en 49 partidos, cifras que volvieron a colocarlo en el centro de la escena. A eso se suma su participación con la Albiceleste durante el Mundial 2026, donde Argentina llegó hasta la final y quedó a un paso de conquistar nuevamente el máximo torneo internacional.
En el plano de clubes, además, consiguió otro título con Inter Miami al conquistar la MLS. Su candidatura, por lo tanto, no depende únicamente de sus estadísticas personales, sino también del peso que tuvo en los resultados obtenidos durante el año. A sus 39 años, el argentino continúa siendo una referencia mundial y vuelve a competir por un premio que ya conoce como pocos.
Harry Kane, Lamine Yamal, Mbappé y Dembélé, los otros grandes nombres
Harry Kane aparece como uno de los grandes favoritos después de una temporada extraordinaria con Bayern Munich. El delantero inglés marcó 73 goles entre su club y la selección y consiguió títulos con el conjunto alemán. También tuvo protagonismo con Inglaterra durante el Mundial.
Otro de los nombres centrales es Lamine Yamal. El joven español llega con el enorme respaldo de haber sido campeón del mundo con España y ya manifestó públicamente su intención de pelear por el premio.
Kylian Mbappé también integra el grupo de candidatos. El francés tuvo una destacada producción individual y terminó como máximo goleador del Mundial, aunque su temporada no estuvo acompañada por grandes conquistas colectivas.
Por último aparece Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro 2025. El futbolista francés continúa entre los aspirantes, aunque su actuación durante el Mundial hizo que perdiera terreno frente a otros candidatos.
¿Cuándo se entrega el Balón de Oro 2026?
La definición del Balón de Oro 2026 tendrá lugar el 26 de octubre en Londres. Allí se conocerá quién sucede a Dembélé como ganador del prestigioso reconocimiento. La estrella albiceleste llega a la recta final con un argumento que pocos pueden igualar: ocho Balones de Oro y una vigencia que se mantiene casi dos décadas después de su primera aparición entre los mejores del mundo.
Aunque la competencia presenta nombres de enorme peso y la elección final dependerá de los votos, la portada de L’Equipe dejó una señal contundente: Lionel Messi sigue siendo considerado un candidato de primer nivel al Balón de Oro, incluso frente a las nuevas estrellas que buscan ocupar el lugar que durante años dominó el argentino.
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