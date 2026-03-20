La vez que Ernesto Cherquis Bialo se refirió a las SAD: "Las mejores herramientas para lavar dinero"
Como crítico invitado de Sobredosis de TV en 2024, el periodista explicaba el mecanismo que se usa con esta herramienta que apoya el Gobierno nacional.
En 2024, Ernesto Cherquis Bialo fue uno de los invitados al ciclo Sobredosis de TV, que en aquel entonces se emitía por C5N. Fue en esa entrevista donde el experimentado periodista deportivo cargó con dureza contra la iniciativa del gobierno de Javier Milei que aún busca facilitar el ingreso de capitales privados y extranjeros a los clubes argentinos.
Según su visión expresada en vida, las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) esconden un trasfondo peligroso, asegurando que "son una herramienta para lavar dinero".
Bialo había vinculado esta apertura con el marco legal vigente, señalando una falta de control en el origen de los fondos: "Las Sociedades Anónimas Deportivas son una herramienta como ninguna otra actividad humanística para lavar un dinero sin trazabilidad. Además en el DNU, hay un RIGI que dice 'traiga la guita, blanquee, que no le vamos a preguntar de dónde viene'", sentenció en aquella entrevista.
Asimismo, se había animado a describir lo que consideraba un proceso de vaciamiento planificado por parte de estos capitales: "Primero compramos un club. Después le hacemos el estadio. Después le hacemos el campus. Después como los números no cierran, le pedimos un préstamo al banco del país y después nos vamos con la guita del banco y la rentabilidad de la venta de los jugadores que nacieron en ese club".
Por otro lado, había apuntado contra la dirigencia de ese momento y que perdura hasta estos días, alertando sobre una supuesta falta de resistencia ética ante estas presiones: "La gente del fútbol ya empieza a dudar, sobre todo la pusilanimidad de los dirigentes del fútbol argentino que empiezan a ser cooptados, extorsionados y garpados con coimas".
Para finalizar, había advertido sobre la estrategia de asfixia financiera que se estaría gestando para forzar el cambio de modelo: "Empiezan a inviabilizar a sus clubes para cambiar el paradigma de asamblea, hasta llegar de que la pregunta '¿ustedes quieren un club en manos de los socios o de las sociedades anónimas?' sea 'sociedades anónimas o desaparición'".
"La idea de las SAD es de (Mauricio) Macri, que la planteo un día como hoy del año 1998, en una plenaria de Ezeiza, concentración de la Selección mayor. La planteó, perdió por 41 votos a 1 y Julio (Grondona) que había votado a favor porque sabía que había 41 votos en contra, pareciera que hubiera pactado 'mientras yo viva, no jodas conmigo'", mencionaba Cherquis.
Finalmente, había señalado también cómo afectaría esta medida en los clubes de barrio: "Los van a inviabilizar con las tarifas. Allí donde van los chicos a comer, a educarse, a conocer el odontólogo, el primer médico clínico. Allí donde va la mamá y alguien le dice, un profe, un orientador, 'Señora, vamos a llevar al nene, si le parece, a un especialista en alimentación'. Desde esa función, desde la educación, la instrucción, desde aprende a leer y escribir, desde tener cobijo, comida, un techo en los días de frío".
"No renuncio a la cuestión romántica, porque tiene que ver con nuestra cultura y está vinculado con nuestra propia historia. Los clubes de barrio son fundamentales en nuestra cultura y de ahí surgieron los jugadores que salieron campeones del mundo", concluía en aquel momento.
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