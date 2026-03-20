La vez que Ernesto Cherquis Bialo se refirió a las SAD: "Las mejores herramientas para lavar dinero"

Para finalizar, había advertido sobre la estrategia de asfixia financiera que se estaría gestando para forzar el cambio de modelo: "Empiezan a inviabilizar a sus clubes para cambiar el paradigma de asamblea, hasta llegar de que la pregunta '¿ustedes quieren un club en manos de los socios o de las sociedades anónimas?' sea 'sociedades anónimas o desaparición'".

"La idea de las SAD es de (Mauricio) Macri, que la planteo un día como hoy del año 1998, en una plenaria de Ezeiza, concentración de la Selección mayor. La planteó, perdió por 41 votos a 1 y Julio (Grondona) que había votado a favor porque sabía que había 41 votos en contra, pareciera que hubiera pactado 'mientras yo viva, no jodas conmigo'", mencionaba Cherquis.

Finalmente, había señalado también cómo afectaría esta medida en los clubes de barrio: "Los van a inviabilizar con las tarifas. Allí donde van los chicos a comer, a educarse, a conocer el odontólogo, el primer médico clínico. Allí donde va la mamá y alguien le dice, un profe, un orientador, 'Señora, vamos a llevar al nene, si le parece, a un especialista en alimentación'. Desde esa función, desde la educación, la instrucción, desde aprende a leer y escribir, desde tener cobijo, comida, un techo en los días de frío".

"No renuncio a la cuestión romántica, porque tiene que ver con nuestra cultura y está vinculado con nuestra propia historia. Los clubes de barrio son fundamentales en nuestra cultura y de ahí surgieron los jugadores que salieron campeones del mundo", concluía en aquel momento.