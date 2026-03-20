Mapa en vivo del tormentón de dos días en el AMBA: a qué hora llegan las lluvias y hasta cuándo
El Servicio Meteorológico Nacional espera por un inminente regreso de las lluvias y tormentas en Buenos Aires. Cómo sigue el clima.
Luego de varias jornadas con clima estable, buenas condiciones y temperaturas agradables, es inminente el regreso de las lluvias y tormentas al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con varias horas con esta tendencia, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Tras las últimas precipitaciones de principio de semana, las jornadas posteriores transcurrieron con una baja de las temperaturas y con buenas condiciones. Con el calor en retirada, la tendencia se mantuvo en el cierre, pero con la promesa de la llegada de un tormentón.
De esta manera, de acuerdo con el organismo nacional, hay probabilidades de lluvias y tormentas aisladas para la noche de este viernes, tras una jornada que transcurrió con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 18 y 27 grados.
El sábado también estaría pasado por agua, con probabilidad de tormentas en la madrugada y mañana, pasando a chaparrones en la tarde y mejorando recién en la noche, con cielo algo nublado. El termómetro rondará entre 18 y 24 grados.
Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en el AMBA
Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.
Cómo sigue el clima en el AMBA
El mal tiempo sería una cuestión aislada, ya que desde el domingo retomarían las buenas condiciones, con cielo ligeramente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche, y con marcas térmicas de entre 14 y 24 grados.
Del mismo modo, la nueva semana estaría signada, al menos en el inicio, por el clima estable, con un lunes, día no laborable con fines turísticos, que se prevé con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y temperaturas de entre 18 y 23 grados.
El martes feriado por el Día de la Memoria también se espera, por ahora, con estabilidad. El organismo anticipa cielo algo nublado, con 18 grados de mínima y 23 de máxima.
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