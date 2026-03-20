De qué murió Chuck Norris a sus 86 años

Si bien el diagnóstico preciso se mantendrá bajo estricta reserva familiar, el deceso de la máxima leyenda del cine de acción estuvo precedido por un episodio crítico que encendió las alarmas en las últimas 24 horas:

El incidente en Hawái: Según había reportado el jueves el portal especializado TMZ, el actor sufrió una "emergencia médica" no especificada durante su estadía en la isla de Kauai, lo que obligó a su inmediata hospitalización.

El silencio de sus representantes: Al conocerse la noticia de la internación, la oficina que representaba a la estrella de Hollywood declinó hacer comentarios a la prensa, marcando el inicio del hermetismo que luego adoptaría su familia.