De qué murió Chuck Norris a sus 86 años
Tras conocerse el fallecimiento de Chuck Norris , todas las miradas apuntaron a su reciente internación de urgencia en Hawái. Qué dice el comunicado oficial.
La repentina muerte de Chuck Norris a los 86 años conmocionó al mundo entero. El ícono indiscutido de las artes marciales y estrella del cine de acción estadounidense falleció este viernes, apenas un día después de que trascendiera en los medios internacionales la noticia de su sorpresiva hospitalización.
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El estricto hermetismo familiar sobre la causa de su muerte
Frente a la conmoción global, la pregunta inmediata de sus millones de fanáticos fue qué le ocurrió exactamente al actor que, hasta hace apenas una semana, se mostraba entrenando activamente en sus redes sociales.
La respuesta oficial llegó a través de un breve comunicado difundido por su círculo más íntimo, en el que dejaron en claro que la causa exacta de su muerte no será revelada públicamente.
"Aunque queremos mantener las circunstancias en privado, por favor sepan que estaba acompañado por su familia y en paz", detalló el texto publicado en las redes sociales del actor. De esta manera, su entorno decidió blindar los detalles médicos para transitar el duelo alejados del asedio mediático.
La emergencia médica que anticipó el final de Chuck Norris
Si bien el diagnóstico preciso se mantendrá bajo estricta reserva familiar, el deceso de la máxima leyenda del cine de acción estuvo precedido por un episodio crítico que encendió las alarmas en las últimas 24 horas:
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El incidente en Hawái: Según había reportado el jueves el portal especializado TMZ, el actor sufrió una "emergencia médica" no especificada durante su estadía en la isla de Kauai, lo que obligó a su inmediata hospitalización.
El silencio de sus representantes: Al conocerse la noticia de la internación, la oficina que representaba a la estrella de Hollywood declinó hacer comentarios a la prensa, marcando el inicio del hermetismo que luego adoptaría su familia.
El contraste con su último mensaje: El abrupto desenlace golpeó aún más a sus seguidores debido a la enorme vitalidad que Norris, creador de la disciplina Chun Kuk Do, había mostrado en su cumpleaños número 86. "Yo no envejezco. Yo subo de nivel", había bromeado la semana pasada en un video donde se lo veía entrenando
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