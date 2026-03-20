¿A qué hora llueve hoy? Cronograma exacto del tormentón de barro que azotará a Buenos Aires el fin de semana

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El sábado será el día crítico que dejará los espacios verdes llenos de barro. El sistema de tormentas golpeará con fuerza durante la mañana, obligando a suspender cualquier actividad a la intemperie.

Así será la evolución del temporal:

02:00 a 05:00: Comienza a intensificarse la lluvia débil, acumulando los primeros 4 mm de agua en la madrugada.

08:00 a 11:00 (El peor momento): Se desata la tormenta principal. Hay un 90% de probabilidades de precipitaciones fuertes , acumulando más de 20 mm de agua en solo unas horas.

14:00: El temporal empieza a ceder, transformándose nuevamente en lluvias aisladas y débiles.

17:00 en adelante: El agua se retira definitivamente y el cielo queda cubierto, pero atención: ingresarán ráfagas de viento muy fuertes desde el suroeste, que podrían alcanzar los 65 km/h.

Domingo 22 y Lunes 23: frío

El temporal barrerá con la humedad y cambiará radicalmente el panorama térmico para el resto del fin de semana largo. A partir del domingo a la mañana, el cielo volverá a estar despejado a algo nublado, sin riesgo de nuevas lluvias.

Sin embargo, habrá que salir con abrigo: las temperaturas caerán bruscamente, dejando máximas muy agradables de 22°C y mínimas bastante frescas que rondarán los 14°C.