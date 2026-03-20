¿A qué hora llueve hoy? Cronograma exacto del tormentón de barro que azotará a Buenos Aires el fin de semana
El agua se hará desear durante casi todo el viernes, pero la madrugada y la mañana del sábado traerá un tormentón. El frío llegará el domingo.
La preocupación por el estado de los parques y espacios al aire libre para este fin de semana largo está más que justificada. El pronóstico del tiempo anticipa un tormentón, pero la buena noticia para quienes tienen planes este viernes es que la inestabilidad tardará en llegar.
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Viernes 20: un día pesado pero sin agua hasta la noche
Durante la mayor parte de la jornada, el clima se mantendrá entre parcial y mayormente nublado, alcanzando una temperatura máxima de 26°C cerca de las 14:00 horas.
Quienes necesiten moverse por la ciudad podrán hacerlo tranquilos, ya que las precipitaciones no arruinarán la tarde. Las primeras gotas, catalogadas como una lluvia muy débil (apenas 0.4 mm), recién tienen probabilidad de caer a la medianoche (24:00).
Sábado 21: llega el tormentón y el viento fuerte
El sábado será el día crítico que dejará los espacios verdes llenos de barro. El sistema de tormentas golpeará con fuerza durante la mañana, obligando a suspender cualquier actividad a la intemperie.
Así será la evolución del temporal:
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02:00 a 05:00: Comienza a intensificarse la lluvia débil, acumulando los primeros 4 mm de agua en la madrugada.
08:00 a 11:00 (El peor momento): Se desata la tormenta principal. Hay un 90% de probabilidades de precipitaciones fuertes, acumulando más de 20 mm de agua en solo unas horas.
14:00: El temporal empieza a ceder, transformándose nuevamente en lluvias aisladas y débiles.
17:00 en adelante: El agua se retira definitivamente y el cielo queda cubierto, pero atención: ingresarán ráfagas de viento muy fuertes desde el suroeste, que podrían alcanzar los 65 km/h.
Domingo 22 y Lunes 23: frío
El temporal barrerá con la humedad y cambiará radicalmente el panorama térmico para el resto del fin de semana largo. A partir del domingo a la mañana, el cielo volverá a estar despejado a algo nublado, sin riesgo de nuevas lluvias.
Sin embargo, habrá que salir con abrigo: las temperaturas caerán bruscamente, dejando máximas muy agradables de 22°C y mínimas bastante frescas que rondarán los 14°C.
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