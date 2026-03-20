El periodismo deportivo despide a Ernesto Cherquis Bialo: los más sentidos mensajes

En esa misma línea, Leo Gentili lo describió como un sabio comprometido: "Se fue un gran maestro que honró nuestra profesión. Voy a extraer esas charlas en las que tanto me ayudaste a ser mejor".

Finalmente, Viviana Vila cerró con un mensaje cargado de afecto: "Maestro, amigo. Te voy a extrañar siempre. Gracias por tu lenguaje y tu pluma. Fue un honor, señor".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/viviana_vila/status/2035176881243218081&partner=&hide_thread=false MAESTRO,

AMIGO.

Te voy a extrañar siempre.

Gracias por cada charla, por tus palabras, tus miradas, tus enseñanzas.

Gracias por tu lenguaje y tu pluma.

Fue un honor, señor #ErnestoCherquisBialo

pic.twitter.com/XCyhHKGERd — Viviana Vila (@viviana_vila) March 21, 2026

Ernesto Cherquis Bialo: un legado inabarcable

Cherquis Bialo no fue solo un periodista; fue un docente de la profesión. Su paso por la dirección de la revista El Gráfico, sus crónicas de boxeo que son piezas literarias, y su labor como vocero de la AFA durante años, lo convirtieron en una figura central del poder y la narrativa deportiva en Argentina.

Su partida marca el fin de una era en la que la palabra escrita tenía un peso sagrado. El periodismo despide hoy a un hombre que, hasta su último suspiro, siguió analizando la realidad con una lucidez envidiable.