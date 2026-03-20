De "Iojanesberg" a Doha: el lado B del famoso meme de Cherquis Bialo y su lección de periodismo

"Me obligaron a aprender a hablar en inglés para contactarme con ellos por Skype. Cuando salí de la AFA, dije la ‘delegación estará en Johannesburg’. Después, cuando me di cuenta, me dije ‘qué p.., mirá lo que me costó, 52 años de periodismo’", relató entre risas. Lejos de enojarse, aprendió a convivir con el fantasma de la viralización: "La gente te para en la calle y me dice ‘decime Johannesburg’. Dan ganas de balearse en un rincón".

La reivindicación de Doha: "Periodistas así ya no hacen"

A pesar de las burlas, su obsesión por nombrar las cosas correctamente jamás desapareció. La reivindicación definitiva a su profesionalismo llegó 12 años después, a pocos días del inicio del Mundial de Qatar 2022.

image Ernesto Cherquis Bialo consultó para saber cómo se pronunciaba Doha

Ezequiel Kopel, periodista especializado en Medio Oriente y autor del libro "Medio Oriente, Lugar Común", compartió una anécdota en su cuenta de Twitter que pintó a Cherquis de cuerpo entero.

"Lo cuento porque habla de lo grande que es: el pasado domingo Cherquis Bialo me llamó a las 9 am para preguntarme cómo se pronunciaba Doha. Periodistas así ya no hacen", reveló Kopel.

Ese simple llamado dominical demostró que, más allá de los memes y las risas de archivo, el maestro del periodismo mantenía intacto su rigor profesional hasta en el más mínimo detalle, prefiriendo siempre pecar de perfeccionista antes que informar con inexactitud.