De "Iojanesberg" a Doha: el lado B del famoso meme de Cherquis Bialo y su lección de periodismo
Detrás de la anécdota viral de Cherquis Bialo se escondía un inquebrantable rigor profesional que volvió a quedar demostrado antes del Mundial de Qatar 2022.
La inmensa trayectoria de Ernesto Cherquis Bialo está repleta de coberturas históricas, entrevistas inolvidables y textos que son material de estudio en las escuelas de comunicación. Sin embargo, en la era de las redes sociales, el histórico periodista también se ganó un lugar imborrable en la cultura pop y en los archivos televisivos gracias a un insólito episodio idiomático.
Ocurrió en la previa del Mundial de Sudáfrica 2010. En su rol de vocero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Cherquis Bialo enfrentó los micrófonos para detallar el itinerario de la Selección dirigida por Diego Maradona. Al mencionar la ciudad donde concentraría el equipo, en lugar de decir "Johannesburgo", soltó un perfecto y sonoro "Johannesburg" (iojanesberg).
Ese sutil, pero correcto, exceso de pronunciación en inglés fue suficiente para que naciera un meme instantáneo que lo persiguió durante más de una década.
IMPORTANTE: Adiós a un maestro: falleció Ernesto Cherquis Bialo a los 85 años
La curiosa historia detrás de la pronunciación
Años más tarde, en 2015, el propio Cherquis reveló con mucho humor el insólito motivo que lo llevó a pronunciar la ciudad de esa manera. En una entrevista, explicó que la culpa la tenían sus dos nietos estadounidenses.
"Me obligaron a aprender a hablar en inglés para contactarme con ellos por Skype. Cuando salí de la AFA, dije la ‘delegación estará en Johannesburg’. Después, cuando me di cuenta, me dije ‘qué p.., mirá lo que me costó, 52 años de periodismo’", relató entre risas. Lejos de enojarse, aprendió a convivir con el fantasma de la viralización: "La gente te para en la calle y me dice ‘decime Johannesburg’. Dan ganas de balearse en un rincón".
La reivindicación de Doha: "Periodistas así ya no hacen"
A pesar de las burlas, su obsesión por nombrar las cosas correctamente jamás desapareció. La reivindicación definitiva a su profesionalismo llegó 12 años después, a pocos días del inicio del Mundial de Qatar 2022.
Ezequiel Kopel, periodista especializado en Medio Oriente y autor del libro "Medio Oriente, Lugar Común", compartió una anécdota en su cuenta de Twitter que pintó a Cherquis de cuerpo entero.
"Lo cuento porque habla de lo grande que es: el pasado domingo Cherquis Bialo me llamó a las 9 am para preguntarme cómo se pronunciaba Doha. Periodistas así ya no hacen", reveló Kopel.
Ese simple llamado dominical demostró que, más allá de los memes y las risas de archivo, el maestro del periodismo mantenía intacto su rigor profesional hasta en el más mínimo detalle, prefiriendo siempre pecar de perfeccionista antes que informar con inexactitud.
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