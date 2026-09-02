La vida después de ser DT de Boca: Claudio Úbeda volvió a jugar en el Senior de Racing
Tras su salida del banco xeneize en junio, el "Sifón" dejó el buzo de DT por un rato y se calzó los botines en Avellaneda. Su cruda confesión sobre el desgaste que sufrió en la Ribera.
Claudio Úbeda está de regreso en su casa. Luego de cerrar un turbulento e intenso ciclo como entrenador de Boca a mediados de este año, el Sifón decidió despejar la cabeza y volver a calzarse los botines para despuntar el vicio en el equipo Senior de Racing. Mientras aguarda una nueva oportunidad para continuar su carrera como director técnico, el histórico defensor reparte sus días de fútbol entre las categorías +35 y +50 del club de sus amores.
Su vuelta a las canchas se concretó tras más de un año de inactividad física, etapa en la que sus exigentes compromisos en la Ribera le impidieron mantener la rutina. En las últimas semanas, Úbeda volvió a tener acción y fue titular en el gran triunfo del +35 en el clásico de Avellaneda frente a Independiente. Además, es una pieza recurrente de la división +50, conjunto que actualmente mira a todos desde lo más alto en la Copa de la Liga.
Luego de la reciente victoria por 2 a 1 como visitantes frente a Huracán en el predio de La Quemita, el exzaguero dialogó con el medio partidario La Web de Racing y reflejó su alegría por este presente lejos de las presiones: "Hacía más de un año que no jugaba y me estoy poniendo mejor en forma. Estamos para competir, divertirnos y jugar un torneo que es lindo porque nos hace acordar a cuando éramos jugadores de verdad".
Claudio Úbeda, el regreso a Racing, el fin del ciclo en Boca y su futuro como técnico
La paz que hoy encuentra en el predio Tita Mattiussi contrasta de lleno con la presión que vivió hasta hace muy pocos meses. Úbeda había desembarcado en Brandsen 805 a mediados de 2025 como ayudante de campo de Miguel Ángel Russo. Tras el lamentable fallecimiento del experimentado DT en octubre de ese año, la dirigencia le confió el mando del equipo y, gracias a una gran recta final, fue ratificado para este 2026.
Sin embargo, el escenario cambió drásticamente en el primer semestre: las prematuras eliminaciones ante el Globo en el Torneo Apertura y contra la Universidad Católica en la fase de grupos de la Copa Libertadores decantaron en que el Consejo de Fútbol, liderado por Juan Román Riquelme, decidiera no renovarle el contrato en junio.
Lejos del ruido mediático de La Bombonera, el propio Úbeda reflexionó a principios de agosto en TyC Sports sobre el desgaste emocional que implicó aquel desafío. "Mi paso por el banco de Boca fue muy intenso, hay que lidiar con muchas cosas extrafutbolísticas. Cuando te separás un poquito y tomás conciencia, recién ahí empezás a disfrutarlo", confesó.
Hoy, a la espera de un llamado para volver a dirigir en Primera, recarga energías donde más feliz fue: corriendo detrás de la pelota y con la celeste y blanca en el pecho.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario