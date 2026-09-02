La vida después de ser DT de Boca: Claudio Úbeda volvió a jugar en el Senior de Racing

Lejos del ruido mediático de La Bombonera, el propio Úbeda reflexionó a principios de agosto en TyC Sports sobre el desgaste emocional que implicó aquel desafío. "Mi paso por el banco de Boca fue muy intenso, hay que lidiar con muchas cosas extrafutbolísticas. Cuando te separás un poquito y tomás conciencia, recién ahí empezás a disfrutarlo", confesó.

Hoy, a la espera de un llamado para volver a dirigir en Primera, recarga energías donde más feliz fue: corriendo detrás de la pelota y con la celeste y blanca en el pecho.