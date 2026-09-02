Adam Bareiro habló tras su operación y dejó un mensaje en Boca: "Vengo luchando..."
El delantero paraguayo atraviesa una extensa recuperación después de sufrir dos problemas físicos que lo alejaron de las canchas y contó cómo vive este difícil momento.
Adam Bareiro decidió hablar públicamente sobre el complicado momento que atraviesa debido a las lesiones que lo mantienen alejado de las canchas. El delantero paraguayo de Boca atraviesa una etapa especialmente difícil, ya que después de intentar diferentes alternativas para recuperarse finalmente tuvo que pasar por el quirófano esta semana.
El atacante de 30 años utilizó sus redes sociales para compartir una extensa reflexión junto a varias fotografías en las que aparece con la camiseta del Xeneize. En su mensaje explicó que lleva más de tres meses enfrentando problemas físicos que nunca había experimentado durante su carrera profesional.
"Vengo luchando hace más de 3 meses con lesiones que nunca tuve en mi carrera y hoy me sacan de las canchas el cual es donde más quiero estar. Primero luché contra una rotura casi total del tendón del aductor y faltando días para volver apareció una hernia discal que hasta hoy en día no tiene explicación y tampoco las busco más", escribió.
Adam Bareiro contó el calvario que atraviesa por sus lesiones
La situación representó un duro golpe para el goleador, especialmente porque había realizado un esfuerzo importante para intentar regresar cuanto antes y volver a compartir cancha con sus compañeros. El delantero también contó que durante varias semanas intentó entrenarse pese a las molestias con el objetivo de ponerse nuevamente a disposición del cuerpo técnico.
"Peleé, sufrí y entrené con muchas molestias por más de 1 mes para estar con mis compañeros en las canchas lo antes posible y de poder disfrutar el vestir esta camiseta tan linda y representarlos. Lastimosamente no se pudo y fui a la última opción que fue la cirugía", agregó.
Bareiro había intentado agotar las posibilidades antes de llegar a una intervención quirúrgica, pero la evolución de los problemas físicos terminó llevando al atacante a tomar esa decisión. Ahora comienza una nueva etapa para el futbolista paraguayo, que tendrá como principal objetivo completar una recuperación adecuada y volver progresivamente a la actividad.
En ese sentido, destacó la importancia del acompañamiento que recibió durante este período y aseguró que afrontará el proceso con paciencia y confianza. "Ahora una vez más me planteo una buena recuperación con amor de los míos y ustedes, con mucha cabeza con lo que viene y con mucha fe en los profesionales a cargo de mi recuperación", expresó.
El delantero de Boca no pierde la ilusión
Pese al difícil escenario, dejó en claro que no piensa bajar los brazos. El delantero tiene como principal deseo regresar a las canchas y volver a vivir uno de los momentos que más disfruta como futbolista: convertir goles. Su mensaje también estuvo dirigido a los hinchas, con quienes espera reencontrarse cuando pueda completar su recuperación y volver a competir.
"La ilusión más grande es volver a disfrutar de festejar goles con ustedes y de seguir peleando para ganar títulos que sería una alegría inmensa para todos. No tengo dudas que va a pasar todo esto y voy a disfrutar y valorar mucho más todo lo que hago, que amo y hago con pasión todos los días de mi vida. Hoy más que nunca resiliente", afirmó.
De esta manera, el paraguayo intentó transformar un momento de incertidumbre en una muestra de fortaleza. Después de más de tres meses atravesados por diferentes dificultades físicas y de haber tenido que recurrir finalmente a una operación, ya tiene la mirada puesta en la recuperación. Se lo espera para el arranque de la pretemporada de 2027.
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