Adam Bareiro habló tras su operación y dejó un mensaje en Boca: "Vengo luchando..."

Bareiro había intentado agotar las posibilidades antes de llegar a una intervención quirúrgica, pero la evolución de los problemas físicos terminó llevando al atacante a tomar esa decisión. Ahora comienza una nueva etapa para el futbolista paraguayo, que tendrá como principal objetivo completar una recuperación adecuada y volver progresivamente a la actividad.

En ese sentido, destacó la importancia del acompañamiento que recibió durante este período y aseguró que afrontará el proceso con paciencia y confianza. "Ahora una vez más me planteo una buena recuperación con amor de los míos y ustedes, con mucha cabeza con lo que viene y con mucha fe en los profesionales a cargo de mi recuperación", expresó.

El delantero de Boca no pierde la ilusión

Pese al difícil escenario, dejó en claro que no piensa bajar los brazos. El delantero tiene como principal deseo regresar a las canchas y volver a vivir uno de los momentos que más disfruta como futbolista: convertir goles. Su mensaje también estuvo dirigido a los hinchas, con quienes espera reencontrarse cuando pueda completar su recuperación y volver a competir.

"La ilusión más grande es volver a disfrutar de festejar goles con ustedes y de seguir peleando para ganar títulos que sería una alegría inmensa para todos. No tengo dudas que va a pasar todo esto y voy a disfrutar y valorar mucho más todo lo que hago, que amo y hago con pasión todos los días de mi vida. Hoy más que nunca resiliente", afirmó.

De esta manera, el paraguayo intentó transformar un momento de incertidumbre en una muestra de fortaleza. Después de más de tres meses atravesados por diferentes dificultades físicas y de haber tenido que recurrir finalmente a una operación, ya tiene la mirada puesta en la recuperación. Se lo espera para el arranque de la pretemporada de 2027.