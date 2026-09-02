Exequiel Zeballos, entre lágrimas, se despidió de los hinchas de Boca: "Espero volver"
El Changuito visitó Boca Predio por última vez antes de viajar a Italia para sumarse al Monza. En medio de la emoción, agradeció a quienes lo acompañaron durante sus 10 años en el club.
Exequiel Zeballos cerró este martes una de las etapas más importantes de su vida. Antes de emprender su nueva aventura en Europa para vestir la camiseta del Monza, el delantero santiagueño regresó a Boca Predio para despedirse de sus compañeros, empleados y de todas las personas que fueron parte de su camino desde que llegó al club siendo apenas un chico.
La despedida estuvo marcada por la emoción. El Changuito grabó un video para El Canal de Boca y, durante poco más de seis minutos, repasó sus años en el Xeneize, recordó a quienes lo ayudaron a crecer y no pudo contener las lágrimas en distintos momentos del mensaje.
Exequiel Zeballos se quebró al hablar de Boca y dejó una frase que ilusiona
“Es un día muy difícil para mí. Espero volver más adelante”, expresó Zeballos, con la voz entrecortada, en uno de los momentos más emotivos de su despedida. El atacante también tuvo palabras de agradecimiento para sus padres y su familia, quienes le dieron la posibilidad de probarse en Boca cuando era chico.
Además, destacó especialmente a la gente de la pensión, al personal de seguridad, los cancheros, los entrenadores y todos aquellos que estuvieron presentes durante su formación: “Esta posibilidad que tengo de ir a Europa es por toda la gente que estuvo en mi camino”, sostuvo el santiagueño.
Zeballos tampoco se olvidó de los referentes que marcaron su carrera en el Xeneize. Entre ellos mencionó a Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Leandro Paredes, además de todos los compañeros que compartieron vestuario con él a lo largo de estos años. “Boca no solamente es el mejor club de todo el mundo y de toda América. Es también familia”, aseguró el Changuito, dejando en claro el vínculo que construyó con la institución.
El Changuito y una despedida después de años atravesados por lesiones
La carrera de Zeballos en Boca estuvo marcada por momentos de enorme ilusión, pero también por durísimos golpes. Las lesiones de gravedad que sufrió durante su etapa como profesional pusieron varias veces a prueba al delantero, que tuvo que atravesar largos procesos de recuperación para volver a las canchas.
En ese recorrido, el cariño de los hinchas fue uno de los factores que, según reconoció, lo ayudó a no bajar los brazos: “La gente me ha dado ese combustible para no bajar los brazos”, contó Zeballos, quien se marcha con la tranquilidad de haber conseguido títulos y de haber cumplido parte de sus sueños con la camiseta azul y oro.
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