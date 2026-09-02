Exequiel Zeballos, entre lágrimas, se despidió de los hinchas de Boca: "Espero volver"

El Changuito y una despedida después de años atravesados por lesiones

La carrera de Zeballos en Boca estuvo marcada por momentos de enorme ilusión, pero también por durísimos golpes. Las lesiones de gravedad que sufrió durante su etapa como profesional pusieron varias veces a prueba al delantero, que tuvo que atravesar largos procesos de recuperación para volver a las canchas.

En ese recorrido, el cariño de los hinchas fue uno de los factores que, según reconoció, lo ayudó a no bajar los brazos: “La gente me ha dado ese combustible para no bajar los brazos”, contó Zeballos, quien se marcha con la tranquilidad de haber conseguido títulos y de haber cumplido parte de sus sueños con la camiseta azul y oro.