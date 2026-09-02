Boca recibió una oferta por Kevin Zenón y podría perderlo sobre el cierre del mercado

Por eso, una eventual salida deberá contemplar una operación que resulte conveniente para las finanzas del club. Atlas, ante el rechazo de su primera propuesta, podría presentar un nuevo ofrecimiento en las próximas horas para intentar acercar posiciones. La posibilidad de una venta directa tampoco está descartada, aunque el equipo mexicano deberá mejorar las condiciones.

Zenón quedó relegado y puede buscar un nuevo desafío en Atlas

El escenario deportivo del ex Unión de Santa Fe también ayuda a explicar por qué una salida comenzó a tomar fuerza. El mediocampista había aparecido inicialmente como uno de los futbolistas que el cuerpo técnico pretendía recuperar, pero su participación en el equipo fue muy limitada.

Arruabarrena apenas le dio algunos minutos distribuidos en seis partidos, una situación que dejó al exjugador de Unión lejos del protagonismo que había tenido en otros momentos de su carrera. En este contexto, una transferencia al fútbol mexicano podría representar una oportunidad para recuperar continuidad y volver a sentirse importante dentro de un plantel.

Atlas, además, tiene como entrenador a Crespo, quien estaría interesado en sumar al argentino para reforzar su mediocampo. Para Boca, en cambio, la prioridad será encontrar una salida que no implique perder patrimonio deportivo y económico sin una compensación acorde. El club deberá definir en poco tiempo si acepta una nueva propuesta de Atlas o si mantiene a Zenón en el plantel.