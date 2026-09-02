Boca recibió una oferta por Kevin Zenón y podría perderlo sobre el cierre del mercado
Atlas de México avanzó en las negociaciones por el mediocampista argentino y busca cerrar su llegada antes del final de la ventana de transferencias.
Boca podría concretar una nueva salida en el tramo final del mercado de pases: Kevin Zenón aparece en el radar de Atlas de México, que ya inició conversaciones con el club argentino con la intención de incorporar al mediocampista para afrontar la próxima temporada de la LigaMX.
Mientras el plantel dirigido por Rodolfo Arruabarrena tiene la cabeza puesta en el partido ante Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina 2026, en las oficinas de Brandsen 805 se desarrolla otra negociación que puede modificar la composición del equipo. El conjunto mexicano, conducido por Hernán Crespo, insiste por Zenón y pretende encontrar una fórmula que permita concretar su llegada.
Por el momento, las partes todavía no alcanzaron un acuerdo definitivo, aunque las conversaciones avanzaron y existe predisposición para continuar negociando. Las próximas horas serán importantes para determinar si el futbolista deja Boca o permanece en el plantel.
La condición que puso Boca para dejar salir a Kevin Zenón
Atlas ya había realizado una propuesta concreta días atrás. La primera alternativa planteada por el club mexicano contemplaba un préstamo con opción de compra, pero Boca rechazó esa posibilidad. La dirigencia xeneize considera que, si Zenón abandona la institución en condición de cedido, el acuerdo debe incluir una obligación de compra.
Es decir, no estaría dispuesta a desprenderse del jugador simplemente por una temporada para luego tener que decidir nuevamente su futuro. Esta postura tiene relación directa con la inversión realizada cuando incorporó al futbolista desde Unión. En enero de 2024, el Xeneize desembolsó 3,5 millones de dólares para quedarse con el 80 por ciento de los derechos económicos del mediocampista.
Por eso, una eventual salida deberá contemplar una operación que resulte conveniente para las finanzas del club. Atlas, ante el rechazo de su primera propuesta, podría presentar un nuevo ofrecimiento en las próximas horas para intentar acercar posiciones. La posibilidad de una venta directa tampoco está descartada, aunque el equipo mexicano deberá mejorar las condiciones.
Zenón quedó relegado y puede buscar un nuevo desafío en Atlas
El escenario deportivo del ex Unión de Santa Fe también ayuda a explicar por qué una salida comenzó a tomar fuerza. El mediocampista había aparecido inicialmente como uno de los futbolistas que el cuerpo técnico pretendía recuperar, pero su participación en el equipo fue muy limitada.
Arruabarrena apenas le dio algunos minutos distribuidos en seis partidos, una situación que dejó al exjugador de Unión lejos del protagonismo que había tenido en otros momentos de su carrera. En este contexto, una transferencia al fútbol mexicano podría representar una oportunidad para recuperar continuidad y volver a sentirse importante dentro de un plantel.
Atlas, además, tiene como entrenador a Crespo, quien estaría interesado en sumar al argentino para reforzar su mediocampo. Para Boca, en cambio, la prioridad será encontrar una salida que no implique perder patrimonio deportivo y económico sin una compensación acorde. El club deberá definir en poco tiempo si acepta una nueva propuesta de Atlas o si mantiene a Zenón en el plantel.
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