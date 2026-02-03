Cayó el presunto asesino del carpintero de Laferrere: tiene 17 años
Milcíades Torrez Oviedo fue asesinado en un intento de robo cuando volvía de trabajar. El sospechoso fue identificado por las cámaras de seguridad.
Un adolescente de 17 años fue detenido acusado de ser el autor del asesinato de Milcíades Torrez Oviedo, el carpintero de 61 años al que mataron en Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, para robarle la moto. La víctima acababa de cumplir años, volvía de trabajar y estaba a pocas cuadras de llegar a su casa.
El rastreo de las cámaras de vigilancia de la zona fue clave para dar con el sospechoso. Tras las medidas ordenadas por el fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Adrián Arribas, quien investigaba el caso, el Grupo Técnico Operativo (GTO) y el Comando de Patrullas de la Policía Bonaerense iniciaron las primeras actuaciones.
Según trascendió, el propio adolescente se había presentado por sus propios medios a una comisaría, pero, luego de la intervención de la Defensoría de Menores, solo fue notificado de la causa y le permitieron regresar a su casa.
A partir de una orden de allanamiento emitida más tarde, los efectivos policiales interrumpieron en la vivienda del menor y concretaron su detención. En el lugar se secuestraron armas y dinero. El adolescente está acusado de haber sido quien disparó contra Torres Oviedo, asesinándolo en el acto.
El considerado autor material del hecho, ahora será llevado ante el fiscal del Fuero de Responsabilidad Juvenil de La Matanza para ser indagado por el homicidio del carpintero.
Cómo fue el asesinato del carpintero en Laferrere
El hecho ocurrió el jueves por la tarde, cuando Milcíades Torrez Oviedo circulaba en su Honda Twister color roja y fue interceptado por delincuentes armados que lo abordaron en la intersección de Juan Cruz Varela e Hilario Ascasubi, a tres cuadras de su casa.
Mientras los delincuentes intentaban sustraerle la moto y le dispararon en la frente, provocando que el carpintero cayera sobre su vehículo y muriera en el acto, con el casco aún puesto. Tras el asesinato, los motochorros escaparon del lugar sin llevarse la moto.
Tras el hecho, su esposa, Rosa Elba, y uno de sus hijos, Federico, se acercaron al lugar alertados por los propios vecinos. Si bien en un principio pensaron que había tenido un accidente, todo cambió cuando llegaron a la escena del crimen.
“Cuando digo ‘permiso, soy el hijo’, el policía me aparta y me dice: ‘no, murió, le pegaron un tiro en la cabeza’”, recordó Federico sobre ese momento.
“Le dieron un tiro en la cabeza por una moto, encima no se la llevaron. Con qué necesidad le metieron un tiro”, se lamentó el hijo de la víctima, y agregó: “Dejaron la moto ahí, tirada, ¿de qué sirve ahora la moto? Me mataron a mi papá, yo ya no lo voy a ver más y no me pude despedir”.
Milcíades acababa de cumplir años y lo había festejado con una gran reunión familiar. Sin poder contener las lágrimas, Federico sollozó: “El domingo fue su cumpleaños, estábamos todos comiendo un asado. Hoy tengo que andar mandando mensajes de qué murió mi papá. A sus hermanos, a sus amigos, a su jefe... ¿Cómo les explico? ¿Cómo sigo ahora con mi vida? Explíquenme eso. Es lo único que pido”.
