Cayó el presunto asesino del carpintero de Laferrere: tiene 17 años

detenido crimen carpintero laferrere El menor fue arrestado en su casa, acusado de ser el auto material del crimen

Cómo fue el asesinato del carpintero en Laferrere

El hecho ocurrió el jueves por la tarde, cuando Milcíades Torrez Oviedo circulaba en su Honda Twister color roja y fue interceptado por delincuentes armados que lo abordaron en la intersección de Juan Cruz Varela e Hilario Ascasubi, a tres cuadras de su casa.

Mientras los delincuentes intentaban sustraerle la moto y le dispararon en la frente, provocando que el carpintero cayera sobre su vehículo y muriera en el acto, con el casco aún puesto. Tras el asesinato, los motochorros escaparon del lugar sin llevarse la moto.

detenido crimen carpintero laferrere Así escapaban los motochorros tras asesinar al carpintero en Laferrere

Tras el hecho, su esposa, Rosa Elba, y uno de sus hijos, Federico, se acercaron al lugar alertados por los propios vecinos. Si bien en un principio pensaron que había tenido un accidente, todo cambió cuando llegaron a la escena del crimen.

“Cuando digo ‘permiso, soy el hijo’, el policía me aparta y me dice: ‘no, murió, le pegaron un tiro en la cabeza’”, recordó Federico sobre ese momento.

carpintero laferrere Milcíades Torres Oviedo Milcíades Torrez Oviedo fue asesinado en Laferrere

“Le dieron un tiro en la cabeza por una moto, encima no se la llevaron. Con qué necesidad le metieron un tiro”, se lamentó el hijo de la víctima, y agregó: “Dejaron la moto ahí, tirada, ¿de qué sirve ahora la moto? Me mataron a mi papá, yo ya no lo voy a ver más y no me pude despedir”.

Milcíades acababa de cumplir años y lo había festejado con una gran reunión familiar. Sin poder contener las lágrimas, Federico sollozó: “El domingo fue su cumpleaños, estábamos todos comiendo un asado. Hoy tengo que andar mandando mensajes de qué murió mi papá. A sus hermanos, a sus amigos, a su jefe... ¿Cómo les explico? ¿Cómo sigo ahora con mi vida? Explíquenme eso. Es lo único que pido”.