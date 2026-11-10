Lamine Yamal cumplió otra promesa del Mundial: los regalos que repartió por las calles de Barcelona

La promesa de Lamine Yamal si España ganaba el Mundial 2026

Antes del torneo, el extremo había dicho que, si España salía campeona, iba a cumplir una serie de retos. El primero ya lo había cumplido: dejarse crecer el bigote y la barba. El segundo era el de los auriculares. En el video lo recordó así: “si ganábamos el Mundial regalaría 100 Beats”. Los auriculares son de la marca Beats, que participó de la acción. El reparto arrancó cerca del Camp Nou y siguió por otros puntos de la ciudad.