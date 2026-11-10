Lamine Yamal cumplió otra promesa del Mundial: los regalos que repartió por las calles de Barcelona
Lamine Yamal repartió 100 auriculares por Barcelona, como había prometido si España ganaba el Mundial, y además regaló cuatro entradas para la Champions.
Lamine Yamal cumplió otra de las promesas que había hecho antes del Mundial 2026. El delantero del Barcelona salió a recorrer la ciudad para regalar 100 auriculares a sus seguidores, tal como se había comprometido a hacer si España se consagraba campeona del mundo. Además, sorprendió a un grupo de jóvenes con cuatro entradas para la Champions League.
El propio jugador anunció la acción en sus historias de Instagram, donde fue publicando las ubicaciones para que los fanáticos se acercaran. Todo quedó registrado en un video de su canal de YouTube.
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La promesa de Lamine Yamal si España ganaba el Mundial 2026
Antes del torneo, el extremo había dicho que, si España salía campeona, iba a cumplir una serie de retos. El primero ya lo había cumplido: dejarse crecer el bigote y la barba. El segundo era el de los auriculares. En el video lo recordó así: “si ganábamos el Mundial regalaría 100 Beats”. Los auriculares son de la marca Beats, que participó de la acción. El reparto arrancó cerca del Camp Nou y siguió por otros puntos de la ciudad.
El momento más llamativo fue cuando Lamine se acercó a un grupo de chicos y, como si fuera un vecino más, les preguntó dónde podía ir a cenar. Los jóvenes tardaron en reconocerlo. Después de recomendarle algunos restaurantes, recibieron los auriculares y se sacaron fotos con él.
La sorpresa no terminó ahí. El delantero les propuso una pregunta: tenían que adivinar la marca y el modelo de los botines que llevaba puestos. Respondieron bien (unos adidas F50) y se llevaron cuatro entradas para un partido de la Champions League en el Spotify Camp Nou.
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