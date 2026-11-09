Lanús, la pesadilla para River en los mano a mano: el antecedente que enciende las alarmas

La histórica eliminación de River ante Lanús en la Libertadores 2017

Uno de los recuerdos más dolorosos para el conjunto de Núñez ocurrió en las semifinales de la Copa Libertadores 2017. Después de ganar 1-0 en el Monumental, el equipo de Marcelo Gallardo llegó a ponerse 2-0 arriba en la revancha disputada en la Fortaleza. Sin embargo, Lanús reaccionó, dio vuelta el resultado y terminó imponiéndose por 4-2. Con un global de 4-3, el equipo del Sur bonaerense consiguió el pasaje a la final.