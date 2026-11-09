Lanús, la pesadilla para River en los mano a mano: el antecedente que enciende las alarmas
El equipo de Leonardo Ponzio enfrentará al Granate en los octavos de final del Clausura y tendrá que romper una estadística adversa.
River tendrá una prueba exigente en los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El equipo de Leonardo Ponzio se medirá con Lanús en el Monumental y buscará avanzar en los playoffs para mantener viva la posibilidad de cerrar el año con un título. Sin embargo, los antecedentes entre ambos en enfrentamientos mano a mano no favorecen al Millonario.
A lo largo de la historia se cruzaron en seis oportunidades por competencias de eliminación directa y el Granate se impuso en cinco. La institución de Núñez solamente consiguió superar a su rival en una ocasión, en las semifinales de la Copa Competencia de 1932.
La histórica eliminación de River ante Lanús en la Libertadores 2017
Uno de los recuerdos más dolorosos para el conjunto de Núñez ocurrió en las semifinales de la Copa Libertadores 2017. Después de ganar 1-0 en el Monumental, el equipo de Marcelo Gallardo llegó a ponerse 2-0 arriba en la revancha disputada en la Fortaleza. Sin embargo, Lanús reaccionó, dio vuelta el resultado y terminó imponiéndose por 4-2. Con un global de 4-3, el equipo del Sur bonaerense consiguió el pasaje a la final.
Ese mismo año, el Granate ya había conseguido otra victoria contundente ante River: lo goleó 3-0 en la final de la Supercopa Argentina, disputada en el Estadio Único Diego Armando Maradona. Los otros antecedentes favorables a Lanús se produjeron en la Copa Sudamericana. En 2009 eliminó al Millonario en la primera fase y volvió a hacerlo en los cuartos de final de 2013.
Todos los cruces de eliminación directa entre River y Lanús
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Copa Competencia 1932, semifinales: River ganó 4-3.
Copa Béccar Varela 1933, cuartos de final: Lanús se impuso 1-0.
Copa Sudamericana 2009, primera fase: Lanús ganó la serie 3-1.
Copa Sudamericana 2013, cuartos de final: el Granate avanzó con un global de 3-1.
Supercopa Argentina 2017, final: Lanús goleó 3-0.
Copa Libertadores 2017, semifinales: Lanús se clasificó tras ganar 4-3 en el global.
La racha reciente de River que puede cambiar el panorama
Aunque el historial eliminatorio es claramente favorable a Lanús, los últimos enfrentamientos entre ambos muestran una tendencia diferente. El Granate no derrota a River desde febrero de 2018, cuando se impuso por 1-0 en la Liga Profesional.
Desde entonces disputaron ocho partidos: el Millonario ganó seis y los otros dos terminaron empatados. Además, Lanús acumula siete visitas consecutivas al Monumental sin conseguir una victoria, con cinco derrotas y dos igualdades.
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