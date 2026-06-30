Lothar Matthäus liquidó a Alemania: "Ser eliminados por Paraguay es una vergüenza"

Finalmente, Matthäus también puso en duda la continuidad de Julian Nagelsmann al frente del seleccionado. Aunque reconoció que entiende por qué el entrenador no presentó su renuncia inmediatamente después de la eliminación, sostuvo que el técnico debería realizar una profunda autocrítica sobre su ciclo y evaluar si realmente consiguió explotar el potencial del plantel alemán: "Si Nagelsmann siguiera siendo seleccionador nacional, me sorprendería. Si bien entiendo por qué no renuncia, Julian debe ser honesto consigo mismo: ¿Ha sacado el máximo provecho del equipo? ¡Mi respuesta es un rotundo no!".

Las declaraciones del histórico capitán se suman al clima de fuerte cuestionamiento que atraviesa el seleccionado alemán tras su inesperada despedida del Mundial 2026. Mientras la federación analiza los pasos a seguir y el futuro del cuerpo técnico permanece bajo la lupa, las críticas de una figura tan influyente como Matthäus vuelven a poner en discusión el rumbo de una de las selecciones más importantes de la historia del fútbol.