Lothar Matthäus liquidó a Alemania: "Ser eliminados por Paraguay es una vergüenza"
El histórico capitán alemán cuestionó con dureza el trabajo de Julian Nagelsmann después de la sorpresiva eliminación en el Mundial 2026.
La temprana eliminación de Alemania en el Mundial 2026 continúa provocando fuertes repercusiones dentro del país. A las autocríticas realizadas por Julian Nagelsmann y varios futbolistas del plantel se sumó ahora la voz de una de las máximas leyendas del fútbol alemán. Lothar Matthäus no ocultó su decepción por la caída frente a Paraguay en los dieciseisavos de final y lanzó un durísimo análisis sobre el presente de la selección, apuntando directamente contra el trabajo del entrenador.
El campeón del mundo en Italia 1990 aseguró que esperaba una reacción del equipo después de las dudas que había dejado durante la fase de grupos, pero sostuvo que eso nunca ocurrió: "Tenía la esperanza de que hubiéramos aprendido de lo que vimos contra Costa de Marfil y Ecuador. Pensé que Julian Nagelsmann habría sacado sus conclusiones de esos partidos".
Para Matthäus, el rendimiento de Alemania frente a Paraguay fue muy inferior al esperado para un seleccionado con su historia. El exmediocampista cuestionó especialmente el funcionamiento colectivo y afirmó que nunca logró identificar una idea clara de juego durante el partido decisivo: "Lo que Alemania mostró contra Paraguay fue, sencillamente, demasiado poco. No vi ningún plan de juego claro. Desde fuera, no parecía que hubiera un equipo unido en el campo".
Lothar Matthäus destrozó a Alemania y a su DT Julian Nagelsmann
La derrota frente al conjunto dirigido por Gustavo Alfaro también fue motivo de una frase que rápidamente tuvo repercusión en la prensa alemana. Sin minimizar el mérito paraguayo, Matthäus consideró que un seleccionado como Alemania no puede quedar eliminado tan temprano ante ese rival: "Ser eliminados por Paraguay es un vergüenza".
El exfutbolista fue incluso más allá al comparar el presente del seleccionado alemán con la crisis que atraviesa Italia en los últimos años. Según su visión, el rendimiento reciente de los teutones refleja un deterioro deportivo que ya no puede considerarse un hecho aislado: "Parece que no estamos mejor que Italia. Los italianos ni siquiera se clasificaron tres veces. Nosotros, en cambio, parecemos eliminados en la fase de grupos tres veces. Nos eliminaron tan pronto como en Rusia y Qatar, cuando no existía la ronda de dieciseisavos de final".
Finalmente, Matthäus también puso en duda la continuidad de Julian Nagelsmann al frente del seleccionado. Aunque reconoció que entiende por qué el entrenador no presentó su renuncia inmediatamente después de la eliminación, sostuvo que el técnico debería realizar una profunda autocrítica sobre su ciclo y evaluar si realmente consiguió explotar el potencial del plantel alemán: "Si Nagelsmann siguiera siendo seleccionador nacional, me sorprendería. Si bien entiendo por qué no renuncia, Julian debe ser honesto consigo mismo: ¿Ha sacado el máximo provecho del equipo? ¡Mi respuesta es un rotundo no!".
Las declaraciones del histórico capitán se suman al clima de fuerte cuestionamiento que atraviesa el seleccionado alemán tras su inesperada despedida del Mundial 2026. Mientras la federación analiza los pasos a seguir y el futuro del cuerpo técnico permanece bajo la lupa, las críticas de una figura tan influyente como Matthäus vuelven a poner en discusión el rumbo de una de las selecciones más importantes de la historia del fútbol.
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