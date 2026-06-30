Los problemas que tuvo Ecuador antes de enfrentar a México por el Mundial 2026

El seleccionado mexicano llega tras completar una fase de grupos perfecta con puntaje ideal y tendrá la ventaja de volver a jugar en su país por cuarta vez consecutiva en el torneo.

El árbitro del encuentro será el esloveno Slavko Vini, quien estará acompañado por sus compatriotas Toma Klannik y Andra Kovai como asistentes. El argelino Mustapha Ghorbal será el cuarto árbitro, mientras que el alemán Bastian Dankert estará a cargo del VAR.