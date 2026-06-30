Thomas Müller fue lapidario con Alemania tras la caída ante Paraguay: "Es vergonzoso"

El campeón del mundo en Brasil 2014 consideró inadmisible que un seleccionado con la historia y la jerarquía del conjunto teutón necesitara llegar al tiempo suplementario para intentar superar a Paraguay, un rival al que muchos ubicaban como inferior en la previa del partido: "Esto es vergonzoso. Alemania nunca debería estar dependiendo de la prórroga para salvarse en un partido como este. El rendimiento ha estado muy por debajo del nivel esperado en una Copa Mundial".