Thomas Müller fue lapidario con Alemania tras la caída ante Paraguay: "Es vergonzoso"
El campeón del mundo en Brasil 2014 cuestionó con dureza el nivel del seleccionado alemán luego de la eliminación en el Mundial 2026.
La histórica eliminación de Alemania a manos de Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 sigue provocando fuertes repercusiones en el fútbol alemán. A las críticas de Lothar Matthäus y las autocríticas de Julian Nagelsmann se sumó ahora Thomas Müller, uno de los grandes referentes de la última generación campeona del mundo.
El delantero de 36 años no ocultó su decepción por el rendimiento del equipo y dejó una serie de declaraciones muy duras contra el presente del seleccionado, aunque al mismo tiempo reconoció el enorme mérito del conjunto dirigido por Gustavo Alfaro.
El campeón del mundo en Brasil 2014 consideró inadmisible que un seleccionado con la historia y la jerarquía del conjunto teutón necesitara llegar al tiempo suplementario para intentar superar a Paraguay, un rival al que muchos ubicaban como inferior en la previa del partido: "Esto es vergonzoso. Alemania nunca debería estar dependiendo de la prórroga para salvarse en un partido como este. El rendimiento ha estado muy por debajo del nivel esperado en una Copa Mundial".
Thomas Müller no perdonó a nadie y destrozó a la Selección de Alemania
Más allá de sus cuestionamientos al equipo de Julian Nagelsmann, el experimentado futbolista también dedicó palabras de reconocimiento para la Albirroja, que logró una de las grandes sorpresas del campeonato. Müller destacó especialmente la entrega guaraní, el compromiso defensivo y la actitud con la que afrontó el compromiso, aspectos que terminaron marcando la diferencia frente a un rival que nunca logró imponer su favoritismo: "Crédito a Paraguay, han luchado por cada balón, han defendido con un corazón increíble. Han hecho que Alemania parezca ordinaria".
El atacante recordó que, después de levantar el trofeo mundial en Brasil 2014, Alemania nunca volvió a ser protagonista en las instancias decisivas de la competencia. En Rusia 2018 quedó eliminada inesperadamente en la fase de grupos y la historia volvió a repetirse en Qatar 2022. Ahora, el seleccionado europeo sumó una nueva frustración con una despedida prematura en el Mundial 2026, profundizando una tendencia que preocupa cada vez más a dirigentes, exfutbolistas e hinchas.
En el cierre de su análisis, el atacante volvió a cargar contra el funcionamiento colectivo del equipo y consideró que el seleccionado bávaro estuvo muy lejos del nivel necesario para aspirar al título. "Alemania ha parecido lenta, predecible y completamente falta de urgencia. Si este es el nivel que estamos produciendo, entonces no merecemos estar hablando de ganar la Copa Mundial”, sentenció.
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