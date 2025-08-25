Lanús rescató un empate sobre la hora ante River en el cierre de la fecha del Torneo Clausura
El "Millonario" se llevaba la victoria en el sur con el tanto de Montiel, pero el "Grana" consiguió la igualdad en la última jugada del partido.
Lanús y River igualaron 1-1 este lunes en el marco de uno de los partidos que cerraron la fecha 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
En el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, y con arbitraje de Leandro Rey Hilfer, el "Millonario" lo ganaba 1-0 con el tanto de Gonzalo Montiel en media hora de la segunda mitad, pero en el quinto y último minuto de tiempo agregado, Rodrigo Castillo puso cifras definitivas para rescatar el empate.
Pese al agónico empate, el equipo de Núñez finaliza la jornada como líder de la Zona B con 12 unidades, mientras que el equipo del sur del conurbano bonaerense suma 10 puntos, y se mantiene quinto y en zona de playoffs.
Ambos equipos llegaban con actividad en la semana, con sufridas clasificaciones por penales: el "Millonario" casi lo pierde en el Monumental ante Libertad, para finalmente avanzar a cuartos de final de la Copa Libertadores; mientras que el "Granate" igualó la serie sobre la hora para imponerse en la definición ante Central Córdoba, para seguir en la Sudamericana.
En este contexto, y con el compromiso ante Unión por Copa Argentina el próximo jueves, el entrenador Marcelo Gallardo dispuso un mix entre titulares y suplentes, le dio descanso a varios de los referentes, que ni siquiera concentraron: Enzo Pérez, Marcos Acuña, Paulo Díaz y Nacho Fernández.
En frente, a pesar del desgaste en la clasificación ante Central Córdoba, el equipo de Mauricio Pellegrino salió con lo mejor a disposición, ya que no tiene actividad en el resto de la semana.
Formaciones de Lanús vs. River por el Torneo Clausura
Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
River: Franco Armani; Sebastián Boselli, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Juan Cruz Meza, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Matías Galarza; Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja. DT: Marcelo Gallardo.
Datos de Lanús vs. River por el Torneo Clausura
- Hora: 21.15.
- TV: ESPN Premium.
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
- Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario