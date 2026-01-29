Lanús sigue firme: se impuso de local ante Unión y lidera su zona
El "Ganate" le ganó 2-1 al "Tatengue", y es uno de los equipos que logró repetir triunfo en ambas fechas del Torneo Apertura 2026.
En uno de los duelos del cierre de la jornada, Lanús venció este jueves Unión en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
En el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, con arbitraje de Fernando Espinoza, Carreras abrió la cuenta en el cierre de la primera mitad; mientras que Marcelino Moreno amplió en el inicio del complemento. El descuento de Tarragona le puso suspenso al desenlace.
El "Granate" llegaba con el impulso de un debut ideal tras imponerse 3-2 ante San Lorenzo en un encuentro vibrante, donde los tantos de Rodrigo Castillo, Carlos Izquierdoz y Marcelino Moreno le permitieron sumar de a tres en el Nuevo Gasómetro.
Unión, en cambio, desembarcaba con la necesidad de ajustar piezas luego de un estreno deslucido en el que no pasó del empate sin goles frente a Platense en el 15 de Abril.
Formaciones de Lanús vs. Unión por el Torneo Apertura 2026
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Bruno Pittón; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Mateo Del Blanco; Cristian Tarragona y Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.
Datos de Lanús vs. Unión
- Hora: 19.15
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Fernando Espinoza
- VAR: Fabrizio Llobet
- Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez
